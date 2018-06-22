В Еврокомиссии отреагировали на угрозы Трампа

В Еврокомиссии (ЕК) пригрозили мерами, если власти США примет решение о ведении пошлин на ввоз автомобилей из стран Европы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление комиссии.

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В документе отмечается, что пошлины на автомобили и запчасти из Европы, которой президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам, приведет к значительным торговым потерь и негативно скажется на большинстве стран Европейского союза (ЕС).

В ЕК предупредили американские власти, странам ЕС придется принять симметричный ответ в случае принятия пошлин.

Напомним, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Они начнут действовать уже с пятницы, 1 июня. 20 июня Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры.