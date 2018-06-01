Конгресс США обжаловал решение Трампа относительно введения пошлины на сталь и алюминий
В четверг, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Они начнут действовать уже с пятницы, 1 июня. Однако несколько однопартийцев президента США Дональда Трампа в Конгрессе раскритиковали его решение.
Об этом говорится в материалах заседания Конгресса США.
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Сенатор Бен Сас заявил, что решение является неразумным, ведь Европа, Канада и Мексика – не Китай, нельзя обращаться с союзниками так, как США это делает с соперниками.
Мы уже прибегали к подобным мерам в прошлом — во многом из-за проводимой политики протекционизма Америка погрузилась в Великую депрессию. Лозунг (Трампа) "Сделаем Америку снова великой" не должен означать "Вернем Америку в 1929 год,
– отметил Сас.
Патрик Туми в своем Twitter написал, что решение Трампа ударит по самим американцам, которые закупают сталь и алюминий в своих ближайших союзников – Канады, ЕС и Мексики, ведь цены на такую продукцию повысятся. Более того, в ответ Канада, Мексика и ЕС предпримут соответствующие меры.
"Эти пошлины нанесут вред нашим предпринимателям. Когда речь идет о нечестной торговле сталью и алюминием, то проблемы создают не Мексика, Канада и Европа, а Китай", – отметил председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Кевин Брэди.
В заявлении американская Ассоциация производителей моторов и автооборудования подчеркнула, что членам теперь придется платить двойные тарифы на приобретение некоторых материалов, необходимых для производства запчастей в США. Деятельность предприятий зависит от стабильности на рынках.
Ассоциация также добавила, что после решения Трампа о любой стабильности вряд ли можно будет говорить, все это может обернуться "потерей рабочих мест и инвестиций".
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