Политика Путина относительно раскола США и ЕС дает результаты, – международник

Политика Путина по расколу трансатлантического сообщества дает определенные плоды. У США сейчас такой раскол с ЕС, особенно с Германией, которого не было со времени создания ЕС. Поэтому Украине не надо надеяться, что за нас кто-то решит наши проблемы.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает специалист, Германия с самого начала агрессии России против Украины занимала позицию, что надо сделать все, чтобы не было войны. Но для Украины это неприемлемо. Это цена, отмечает Друзенко, которую нельзя платить за мир. Об этом мы знаем из опыта Чехословакии во время Второй мировой войны (Германия оккупировала Судеты с молчаливого согласия Европы – "24").

Немцы хотят торговать с РФ. Немецкий бизнес в течение последнего года на 32% увеличил товарооборот с Россией. Один немецкий высокопоставленный политик в частной беседе заявил: почему мы должны любить Украину больше, чем ее президент? И этому трудно возразить. Если в Украине растет товарооборот с Россией, то почему это должно быть за счет Германии?

– отмечает Геннадий Друзенко.

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С другой стороны, отмечает эксперт, политика США в отношении России радикальнее. Но это не так связано с Украиной, как с тем, что США имеют доказательства вмешательства России в выборы президента. Украине, можно сказать, повезло: внутренние раздражения США наложились на украинскую проблему. Хотя, как отмечает Друзенко, в каждом гражданском "Боинге", который производится в США, 60% титана поставляет совместное российское-американское предприятие, расположенное возле Урала.

"Политика Путина по расколу США и ЕС дает результаты. Не так в силу гениальности россиян, как из-за особенностей характера Трампа. Это урок для Украины, что государства прежде всего преследуют свои национальные интересы. Германия приняла решение о "Северном потоке-2". Это урок, что друзья в международной политике – хорошо, партнеры – важно, но главный акцент надо делать на собственные силы, войска и ресурсы", – отметил Геннадий Друзенко.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". США считают, что проект строительства газопровода "Северный поток - 2" создает проблемы безопасности для стран Запада, поэтому против него могут быть введены санкции. В частности, против немецких компаний, которые будут участвовать в строительстве.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.