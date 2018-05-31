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Політика Путіна щодо розколу США і ЄС дає результати, – міжнародник

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В Трампа і Меркель натягнуті стосунки
В Трампа і Меркель натягнуті стосунки / dr.dk

Політика Путіна щодо розколу трансатлантичної спільноти дає певні плоди. У США зараз такий розкол з ЄС, особливо з Німеччиною, якого не було з часу створення ЄС. Тому Україні не треба сподіватися, що за нас хтось вирішить наші проблеми.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко. 

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Як зауважує фахівець, Німеччина з самого початку агресії Росії проти України займала позицію, що треба зробити все, аби не було війни. Але для України це неприйнятно. Це ціна, наголошує Друзенко, яку не можна платити за мир. Про це ми знаємо з досвіду Чехословаччини під час Другої світової війни (Німеччина окупувала Судети за мовчазної згоди Європи – "24").

Німці хочуть торгувати з РФ. Німецький бізнес протягом останнього року на 32% збільшив товарообіг з Росією. Один німецький високопоставлений політик у приватній розмові заявив: чому ми маємо любити Україну більше, ніж її президент? І цьому важко заперечити. Якщо в України зростає товарообіг з Росією, то чому це повинно бути коштом Німеччини?
– наголошує Геннадій Друзенко.

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З іншого боку, наголошує експерт, політика США щодо Росії радикальніша. Але це не так пов’язано з Україною, як з тим, що США мають докази втручання Росії у вибори президента. Україні, можна сказати, поталанило: внутрішні роздратування США наклалися на українську проблему. Хоча, як наголошує Друзенко, в кожному цивільному "Боїнгу", який виробляється у США, 60% титану поставляє спільне російське-американське підприємство, розташоване біля Уралу.

"Політика Путіна щодо розколу США і ЄС дає результати. Не так в силу геніальності росіян, як через особливості характеру Трампа. Це урок для України, що держави насамперед переслідують свої національні інтереси. Німеччина ухвалила рішення про "Північний потік-2". Це урок, що друзі в міжнародній політиці – добре, партнери – важливо, але головний акцент треба робити на власні сили, війська і ресурси", – зазначив Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". США вважають, що проект будівництва газопроводу "Північний потік- 2" створює проблеми безпеки для країн Заходу, тому проти нього можуть бути введені санкції. Зокрема, проти німецьких компаній, які братимуть участь у будівництві.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини США Дональд Трамп Північний потік-2 Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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