Конгрес США оскаржив рішення Трампа щодо введення мита на сталь та алюміній

У четвер, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почнуть діяти вже з п'ятниці, 1 червня. Однак кілька однопартійців президента США Дональда Трампа в Конгресі розкритикували його рішення.

Йдеться у матеріалах засідання Конгресу США.

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Сенатор Бен Сас заявив, що рішення є нерозумним, адже Європа, Канада і Мексика – не Китай, не можна поводитися з союзниками так, як США це робить з суперниками.

Ми вже вдавалися до подібних заходів в минулому — багато в чому з- за проведеної політики протекціонізму Америка занурилася у Велику депресію. Гасло (Трампа) "Зробимо Америку знову великою" не повинен означати "Повернемо Америку в 1929 рік,

– наголосив Сас.

Патрік Тумі у своєму Twitter написав, що рішення Трампа вдарить по самих американцям, які закуповують сталь і алюміній у своїх найближчих союзників – Канади, ЄС і Мексики, адже ціни на таку продукцію підвищаться. Ба більше, у відповідь Канада, Мексика і ЄС вживатимуть відповідні заходи.

Bad news that @POTUS has decided to impose taxes on American consumers buying steel and aluminum from our closest allies--Canada, the EU, and Mexico (with whom we run a trade surplus on steel). In addition to higher prices, these tariffs invite retaliation. — Senator Pat Toomey (@SenToomey) 31 травня 2018 р.

"Ці мита завдадуть шкоди нашим підприємцям. Коли мова йде про нечесну торгівлю сталлю і алюмінієм, то проблеми створюють не Мексика, Канада і Європа, а Китай", – зауважив голова комітету по доходах і видатках Палати представників Кевін Брейді.

У заяві американська Асоціація виробників моторів і автоустаткування підкреслила, що членам тепер доведеться платити подвійні тарифи на придбання деяких матеріалів, необхідних для виробництва запчастин в США. Діяльність підприємств залежить від стабільності на ринках.

Асоціація також додала, що після рішення Трампа про будь-яку стабільність навряд чи можна буде говорити, все це може обернутися "втратами робочих місць і інвестицій".