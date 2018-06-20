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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

ЕС ввели меры в ответ на принятые пошлины США

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Еврокомиссия
Еврокомиссия / Фото из свободных источников

Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Перечень товаров, который обнародовала Еврокомиссия, включает продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственную продукцию и другие виды продукции. В частности, пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие.

"Меры охватывают перечень продукции на общую сумму 2,8 миллиарда евро и вступят в силу в пятницу 22 июня", – говорится в сообщении.

Список импорта США, который теперь столкнется с дополнительной пошлиной на границе ЕС, включая сталь и алюминиевые изделия, сельскохозяйственные товары и комбинацию различных других продуктов. Применяя эти обязанности, ЕС осуществляет свои права согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение США по установлению тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора. Правила международной торговли, мы разработали на протяжении многих лет бок о бок с нашими американскими партнерами не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны", – заявили в ЕС.

Напомним, 31 мая, в Министерстве торговли США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Они начали действовать уже с пятницы, 1 июня.

Теги: Новости США Новости политики Еврокомиссия Евросоюз пошлина
Источник: 24 Канал
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