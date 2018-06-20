15:50
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

ЄС ввели заходи у відповідь на запровадженні мита США

53 Читать новость на русском
Єврокомісія
Єврокомісія / Фото з вільних джерел

Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Читайте також: Через торгові "розбірки" між США і Китаєм страждає російський рубль

Перелік товарів, який оприлюднила Єврокомісія, включає продукцію зі сталі і алюмінію, сільськогосподарську продукції та інші види продукції. Зокрема, митом у розмірі 25% будуть обкладені такі товари як мотоцикли з об’ємом циліндра більше 500 см3, спортивні, моторні, прогулянкові судна, джинси, віскі, сигари і сигарети, солодка кукурудза та інші.

"Заходи охоплюють перелік продукції на загальну суму 2,8 мільярда євро і набудуть чинності у п’ятницю 22 червня", – йдеться у повідомленні.

Список імпорту США, який тепер зіткнеться з додатковим митом на кордоні ЄС, включає сталь та алюмінієві вироби, сільськогосподарські товари і комбінацію різних інших продуктів. Застосовуючи ці обов'язки, ЄС здійснює свої права згідно з правилами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Ми не хотіли опинитися у цій позиції. Однак одностороннє і невиправдане рішення США щодо встановлення тарифів на сталь та алюміній для ЄС означає, що у нас не залишається іншого вибору. Правила міжнародної торгівлі, які ми розробили на протязі багатьох років пліч-о-пліч з нашими американськими партнерами не можуть бути порушені без реакції з нашого боку", – заявили в ЄС.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почнуть діяти вже з п'ятниці, 1 червня.

Теги: Новини США Новини політики мито Євросоюз Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скасування депутатської недоторканості: КС схвалив президентський законопроект
сьогодні, 15:03 Скасування депутатської недоторканості: КС схвалив президентський законопроект
363
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сьогодні, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 355
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
361
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1702
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
600
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук