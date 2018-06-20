ЄС ввели заходи у відповідь на запровадженні мита США

Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Перелік товарів, який оприлюднила Єврокомісія, включає продукцію зі сталі і алюмінію, сільськогосподарську продукції та інші види продукції. Зокрема, митом у розмірі 25% будуть обкладені такі товари як мотоцикли з об’ємом циліндра більше 500 см3, спортивні, моторні, прогулянкові судна, джинси, віскі, сигари і сигарети, солодка кукурудза та інші.

"Заходи охоплюють перелік продукції на загальну суму 2,8 мільярда євро і набудуть чинності у п’ятницю 22 червня", – йдеться у повідомленні.

Список імпорту США, який тепер зіткнеться з додатковим митом на кордоні ЄС, включає сталь та алюмінієві вироби, сільськогосподарські товари і комбінацію різних інших продуктів. Застосовуючи ці обов'язки, ЄС здійснює свої права згідно з правилами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Ми не хотіли опинитися у цій позиції. Однак одностороннє і невиправдане рішення США щодо встановлення тарифів на сталь та алюміній для ЄС означає, що у нас не залишається іншого вибору. Правила міжнародної торгівлі, які ми розробили на протязі багатьох років пліч-о-пліч з нашими американськими партнерами не можуть бути порушені без реакції з нашого боку", – заявили в ЄС.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Вони почнуть діяти вже з п'ятниці, 1 червня.