Трамп зізнався, що довіряє Кім Чен Ину
Президент США Дональд Трамп розповів, що довіряє північнокорейському лідеру Кім Чен Ину та додав, що між ними склалася "хороша хімія".
Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу TBN, передає УНН.
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На запитання ведучого, чи довіряє він північнокорейському лідеру, Трамп відповів, що у нього дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином і між ними виникла "хороша хімія".
Я вважаю, що він хоче зробити щось для своєї країни, може бути, для своєї родини або для себе, але він хоче зробити правильну річ, –
зазначив президент США.
Дональд Трамп розповів, що йому і Кім Чен Ину вдалося укласти "чудову угоду" за підсумками саміту в Сінгапурі. Президент у зв’язку з цим розкритикував американські ЗМІ, які заявили про те, що США нібито пішли на дуже великі поступки КНДР.
За його словами, Вашингтону вдалося повернути заручників в КНДР, а також домогтися передачі останків загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців. Також КНДР більше не здійснює ракетних запусків, не проводить ядерних тестів і "позбавляється від заводу, на якому проводилися двигуни для балістичних ракет".
На запитання щодо припинення ряду військових навчань США з Південною Кореєю, Трамп заявив, що вже довгий час виступав проти проведення таких маневрів.
Я називаю їх військовими іграми, я виступаю проти них вже півтора року, вони обходяться в цілий статок. Ми витрачаємо сотні мільйонів доларів на ці військові ігри, Південна Корея не компенсує нам це,
– наголосив глава Білого дому.