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Трамп зізнався, що довіряє Кім Чен Ину

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Трамп зізнався, що довіряє Кім Чен Ину
Трамп зізнався, що довіряє Кім Чен Ину / biztonsagpolitika.hu

Президент США Дональд Трамп розповів, що довіряє північнокорейському лідеру Кім Чен Ину та додав, що між ними склалася "хороша хімія".

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу TBN, передає УНН.

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На запитання ведучого, чи довіряє він північнокорейському лідеру, Трамп відповів, що у нього дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином і між ними виникла "хороша хімія".

Я вважаю, що він хоче зробити щось для своєї країни, може бути, для своєї родини або для себе, але він хоче зробити правильну річ, – 
зазначив президент США.

Дональд Трамп розповів, що йому і Кім Чен Ину вдалося укласти "чудову угоду" за підсумками саміту в Сінгапурі. Президент у зв’язку з цим розкритикував американські ЗМІ, які заявили про те, що США нібито пішли на дуже великі поступки КНДР.

За його словами, Вашингтону вдалося повернути заручників в КНДР, а також домогтися передачі останків загиблих в ході Корейської війни американських військовослужбовців. Також КНДР більше не здійснює ракетних запусків, не проводить ядерних тестів і "позбавляється від заводу, на якому проводилися двигуни для балістичних ракет".

На запитання щодо припинення ряду військових навчань США з Південною Кореєю, Трамп заявив, що вже довгий час виступав проти проведення таких маневрів.

Я називаю їх військовими іграми, я виступаю проти них вже півтора року, вони обходяться в цілий статок. Ми витрачаємо сотні мільйонів доларів на ці військові ігри, Південна Корея не компенсує нам це,
– наголосив глава Білого дому.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
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