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22:53, 26 червня
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Держсекретар США планує відвідати КНДР

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Помпео планує відвідати КНДР наступного тижня
Помпео планує відвідати КНДР наступного тижня / regnum.ru

Держсекретар США Мак Помпео планує наступного тижня відвідати Північну Корею. Метою його візиту є обговорення забезпечення процесу денуклеаризації країни.

Про це повідомила Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що заради візту до КНДР Помпео скасував раніше заплановану на 6 липня зустріч зі своїм індійським колегою.

Наразі залишається невідомо з ким саме планує зустрітися Майк Помпео у Пхеньяні та в який день буде проходити зустріч. Повідомляється лише, що це буде "високопоставлений північнокорейський чиновник". 

Як повідомляє Financial Times, посилаючись на власне джерело, вже цього тижня візит оголосять на офіційному рівні.

Нагадаємо, що У КНДР відмінили щорічний мітинг проти США, який у країні ознаменовував початок антиамериканського місяця. У цей час у Північній Кореї пригадують події, які мали місце під час війни в Кореї.

Теги: Новини політики Майк Помпео Новини США
Джерело: 24 Канал
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