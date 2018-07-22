00:32
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
  • четверг
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин "купил" Трампа темой сокращения ядерного вооружения, – дипломат

84 Читати новину українською
Путину выгодно сокращение ядерного оружия
Путину выгодно сокращение ядерного оружия / Фото из открытых источников

Есть темы, которые США и России нужно решать. Прежде всего – это сокращение стратегических наступательных вооружений. Путин в этом вопросе "купил" Трампа.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Читайте также: Трамп сделал важное заявление относительно войны на Донбассе на саммите с Путиным: Помпео рассказал детали

По его словам, с психологической точки зрения есть два момента. Первый – болезненное отношение Трампа к любым намекам, что он как-то не так стал президентом, что было вмешательство и заговор. А второй – мания величия президента США. На этом, считает дипломат, и сыграл Путин.

Путин сказал Трампу, что США и Россия – две великие державы, надо улучшать взаимные отношения и, в частности, сокращать ядерное вооружение. На самом деле это выгодно Путину, учитывая экономические проблемы в России. Путину нет смысла дополнительно тратить деньги на ядерное оружие. К тому же, никто это оружие не применит. Путин хочет наслаждаться властью и богатством,
– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции Трамп заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, хозяин Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Новости Украины Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 22 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:21 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
273
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:17 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
197
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 июля, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 320
Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
22 июля, 20:01 Смешные мемы недели: любовные связи Володи и Дональда, Винник приглашает в ВСУ, победа Усика
711
Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
22 июля, 19:30 Жуткие ДТП в Украине и интересные подробности встречи Путина и Трампа – топ-5 видео недели
229
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
"Ощадбанк" два дня не будет принимать коммунальные и другие платежи
 11 декабря 2017 , 16:24
В Киеве на мосту повесился мужчина
 24 ноября 2017 , 11:34
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук