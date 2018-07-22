Путин "купил" Трампа темой сокращения ядерного вооружения, – дипломат

Есть темы, которые США и России нужно решать. Прежде всего – это сокращение стратегических наступательных вооружений. Путин в этом вопросе "купил" Трампа.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По его словам, с психологической точки зрения есть два момента. Первый – болезненное отношение Трампа к любым намекам, что он как-то не так стал президентом, что было вмешательство и заговор. А второй – мания величия президента США. На этом, считает дипломат, и сыграл Путин.

Путин сказал Трампу, что США и Россия – две великие державы, надо улучшать взаимные отношения и, в частности, сокращать ядерное вооружение. На самом деле это выгодно Путину, учитывая экономические проблемы в России. Путину нет смысла дополнительно тратить деньги на ядерное оружие. К тому же, никто это оружие не применит. Путин хочет наслаждаться властью и богатством,

– подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции Трамп заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, хозяин Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.