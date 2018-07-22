18:03
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Путін "купив" Трампа темою скорочення ядерного озброєння, – дипломат

273 Читать новость на русском
Путіну вигідно скорочення ядерної зброї
Путіну вигідно скорочення ядерної зброї / Фото з відкритих джерел

Є теми, які США та Росії потрібно вирішувати. Перш за все – це скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Путін в цьому питанні "купив" Трампа.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: Трамп зробив важливу заяву щодо війни на Донбасі на саміті з Путіним: Помпео розповів деталі

За його словами, з психологічної точки зору є два моменти. Перший – хворобливе ставлення Трампа до будь-яких натяків, що він якось не так став президентом, що було втручання та змова. А другий – манія величі президента США. На цьому, вважає дипломат, і зіграв Путін.

Путін сказав Трампу, що США та Росія – дві великі держави, треба покращувати взаэмини та, зокрема, скорочувати ядерне озброєння. Насправді це вигідно Путіну з огляду на економічні проблеми в Росії. Путіну немає сенсу додатково витрачати гроші на ядерну зброю. До того ж, ніхто цю зброю не застосує. Путін хоче насолоджуватися владою та багатством,
– наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. На спільній прес-конференції Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, господар Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Теги: Новини політики Новини України Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сьогодні, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 905
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сьогодні, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 559
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 6469
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 1280
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1375
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Кіберспорт по-українськи: найсильніші геймери країни зібрались у Києві
 17 квітня 2016 , 00:10
Автор однієї з ключових реформ йде з Мінекономіки вслід за Абромавичусом
 3 лютого 2016 , 17:56
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук