Путін "купив" Трампа темою скорочення ядерного озброєння, – дипломат

Є теми, які США та Росії потрібно вирішувати. Перш за все – це скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Путін в цьому питанні "купив" Трампа.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, з психологічної точки зору є два моменти. Перший – хворобливе ставлення Трампа до будь-яких натяків, що він якось не так став президентом, що було втручання та змова. А другий – манія величі президента США. На цьому, вважає дипломат, і зіграв Путін.

Путін сказав Трампу, що США та Росія – дві великі держави, треба покращувати взаэмини та, зокрема, скорочувати ядерне озброєння. Насправді це вигідно Путіну з огляду на економічні проблеми в Росії. Путіну немає сенсу додатково витрачати гроші на ядерну зброю. До того ж, ніхто цю зброю не застосує. Путін хоче насолоджуватися владою та багатством,

– наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. На спільній прес-конференції Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, господар Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.