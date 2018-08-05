Дональд Трамп назвав американські ЗМІ "небезпечними та хворими"

Під час робочої відпустки 5 серпня президент США Дональд Трамп осипав черговим шквалом критики американські ЗМІ заявивши, що вони "дуже небезпечні та хворі".

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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Фейкові новини ненавидять, коли я називаю їх ворогами народу, тільки тому, що вони знають, що це правда,

– написав Трамп, перебуваючи у своєму гольф-клубі в Бедмінстере, штат Нью-Джерсі.

Також він зазначив, що робить велику послугу, пояснюючи це американському народу. "Вони навмисно спричиняють велику роз'єднаність і недовіру. Вони також можуть стати причиною війни", – додав Трамп.

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

Очільник білого дому назвав повною вигадкою повідомлення ЗМІ про те, що він нібито стурбований можливістю притягнення його сина Дональда Трампа-молодшого до відповідальності відповідно до закону за організацію зустрічі в червні 2016 року з російським юристом, яка, як стверджувалося, мала у своєму розпорядженні компромат на опонента Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

"Це була зустріч з метою отримання інформацію про опонента, абсолютно законна – так в політиці роблять постійно, – яка ні до чого не привела. Я про неї не знав, – написав Трамп.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

Також Трамп заперечив, що йому було відомо про зустріч у хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорк, де розташовувався його передвиборчий штаб, попри повідомлення ЗМІ, що його колишній адвокат Майкл Коен готовий повідомити спецпрокурору Роберту Мюллеру, що він чув, як син Трампа заздалегідь повідомляв своєму батькові про майбутню зустріч.

Дуже погано, що значна частина ЗМІ відмовляється повідомляти про брехню і корупцію, пов'язаної з фальсифікованим полюванням на відьом, але саме тому ми й називаємо їх фейковими новинами!

– написав президент США Дональд Трамп.