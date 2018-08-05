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Дональд Трамп назвав американські ЗМІ "небезпечними та хворими"

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Трамп висипав чергову порцію критики на американські ЗМІ
Трамп висипав чергову порцію критики на американські ЗМІ / Фото з відкритих джерел

Під час робочої відпустки 5 серпня президент США Дональд Трамп осипав черговим шквалом критики американські ЗМІ заявивши, що вони "дуже небезпечні та хворі".

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

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Фейкові новини ненавидять, коли я називаю їх ворогами народу, тільки тому, що вони знають, що це правда,
– написав Трамп, перебуваючи у своєму гольф-клубі в Бедмінстере, штат Нью-Джерсі.

Також він зазначив, що робить велику послугу, пояснюючи це американському народу. "Вони навмисно спричиняють велику роз'єднаність і недовіру. Вони також можуть стати причиною війни", – додав Трамп. 

Очільник білого дому назвав повною вигадкою повідомлення ЗМІ про те, що він нібито стурбований можливістю притягнення його сина Дональда Трампа-молодшого до відповідальності відповідно до закону за організацію зустрічі в червні 2016 року з російським юристом, яка, як стверджувалося, мала у своєму розпорядженні компромат на опонента Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

"Це була зустріч з метою отримання інформацію про опонента, абсолютно законна – так в політиці роблять постійно, – яка ні до чого не привела. Я про неї не знав, – написав Трамп.

Також Трамп заперечив, що йому було відомо про зустріч у хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорк, де розташовувався його передвиборчий штаб, попри повідомлення ЗМІ, що його колишній адвокат Майкл Коен готовий повідомити спецпрокурору Роберту Мюллеру, що він чув, як син Трампа заздалегідь повідомляв своєму батькові про майбутню зустріч.

Дуже погано, що значна частина ЗМІ відмовляється повідомляти про брехню і корупцію, пов'язаної з фальсифікованим полюванням на відьом, але саме тому ми й називаємо їх фейковими новинами! 
– написав президент США Дональд Трамп.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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