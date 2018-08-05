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Дональд Трамп озвучив список країн, які втручаються у справи США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час промови в американському штаті Огайо озвучив список країни, які втручаються у роботу США.

Про це повідомляє NBC.

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Під час промови Трамп заявив, що Російська Федерація, Китай і, можливо, Північна Корея (КНДР) втручаються в справи США.

"Ми повинні зупинити втручання і всіх тих, хто атакує нас. І їх багато. Тут і Росія, і Китай. У нас все добре з Північною Кореєю, але і вони ймовірно роблять теж саме", – заявив Трамп.

Він додав, що число подібних дій може збільшитися через економічне зростання країни.

Теги: Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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