Дональд Трамп озвучив список країн, які втручаються у справи США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час промови в американському штаті Огайо озвучив список країни, які втручаються у роботу США.
Про це повідомляє NBC.
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Під час промови Трамп заявив, що Російська Федерація, Китай і, можливо, Північна Корея (КНДР) втручаються в справи США.
"Ми повинні зупинити втручання і всіх тих, хто атакує нас. І їх багато. Тут і Росія, і Китай. У нас все добре з Північною Кореєю, але і вони ймовірно роблять теж саме", – заявив Трамп.
Він додав, що число подібних дій може збільшитися через економічне зростання країни.
Джерело: 24 Канал
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