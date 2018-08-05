Дональд Трамп озвучил список стран, которые вмешиваются в дела США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в американском штате Огайо озвучил список стран, которые вмешиваются в работу США.
Об этом сообщает NBC.
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Во время речи Трамп заявил, что Российская Федерация, Китай и, возможно, Северная Корея (КНДР), вмешиваются в дела США.
"Мы должны остановить вмешательства и всех тех, кто атакует нас. И их много. Здесь и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают тоже самое", – заявил Трамп.
Он добавил, что число подобных действий может увеличиться из-за экономического роста страны.
Источник: 24 Канал
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