Дональд Трамп озвучил список стран, которые вмешиваются в дела США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в американском штате Огайо озвучил список стран, которые вмешиваются в работу США.

Об этом сообщает NBC.

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Во время речи Трамп заявил, что Российская Федерация, Китай и, возможно, Северная Корея (КНДР), вмешиваются в дела США.

"Мы должны остановить вмешательства и всех тех, кто атакует нас. И их много. Здесь и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают тоже самое", – заявил Трамп.

Он добавил, что число подобных действий может увеличиться из-за экономического роста страны.