Дональд Трамп назвал американские СМИ "опасными и больными"

Во время рабочего отпуска 5 августа президент США Дональд Трамп осыпал очередным шквалом критики американские СМИ, заявив, что они "очень опасные и больные".

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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Фейковые новости ненавидят, когда я называю их врагами народа, только потому, что они знают, что это правда,

– написал Трамп, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Также он отметил, что делает большую услугу, объясняя это американскому народу. "Они намеренно вызывают большую разобщенность и недоверие. Они также могут стать причиной войны", – добавил Трамп.

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

Глава белого дома назвал полным вымыслом сообщения СМИ о том, что он якобы обеспокоен возможностью привлечения его сына Дональда Трампа-младшего к ответственности в соответствии с законом за организацию встречи в июне 2016 года с российским юристом, которая, как утверждалось, располагала компроматом на оппонента Трампа, демократку Хиллари Клинтон.

"Это была встреча с целью получения информации об оппоненте, абсолютно законно – так в политике делают постоянно, – которая ни к чему не привела. Я о ней не знал", – написал Трамп.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

Также Трамп ответил, что ему было известно о встрече в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорк, где располагался его предвыборный штаб, несмотря на сообщения СМИ, что его бывший адвокат Майкл Коэн готов сообщить спецпрокурору Роберту Мюллеру, что он слышал, как сын Трампа заранее сообщал своему отцу о предстоящей встрече.

Очень плохо, что значительная часть СМИ отказывается сообщать о лжи и коррупции, связанной с фальсифицированной охотой на ведьм, но именно поэтому мы и называем их фейковыми новостями!

– написал президент США Дональд Трамп.