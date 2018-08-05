Дональд Трамп назвал американские СМИ "опасными и больными"
Во время рабочего отпуска 5 августа президент США Дональд Трамп осыпал очередным шквалом критики американские СМИ, заявив, что они "очень опасные и больные".
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
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Фейковые новости ненавидят, когда я называю их врагами народа, только потому, что они знают, что это правда,
– написал Трамп, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Также он отметил, что делает большую услугу, объясняя это американскому народу. "Они намеренно вызывают большую разобщенность и недоверие. Они также могут стать причиной войны", – добавил Трамп.
Глава белого дома назвал полным вымыслом сообщения СМИ о том, что он якобы обеспокоен возможностью привлечения его сына Дональда Трампа-младшего к ответственности в соответствии с законом за организацию встречи в июне 2016 года с российским юристом, которая, как утверждалось, располагала компроматом на оппонента Трампа, демократку Хиллари Клинтон.
"Это была встреча с целью получения информации об оппоненте, абсолютно законно – так в политике делают постоянно, – которая ни к чему не привела. Я о ней не знал", – написал Трамп.
Также Трамп ответил, что ему было известно о встрече в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорк, где располагался его предвыборный штаб, несмотря на сообщения СМИ, что его бывший адвокат Майкл Коэн готов сообщить спецпрокурору Роберту Мюллеру, что он слышал, как сын Трампа заранее сообщал своему отцу о предстоящей встрече.
Очень плохо, что значительная часть СМИ отказывается сообщать о лжи и коррупции, связанной с фальсифицированной охотой на ведьм, но именно поэтому мы и называем их фейковыми новостями!
– написал президент США Дональд Трамп.