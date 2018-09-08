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Манафорт пытается заключить сделку со следствием, – журналисты

29 Читати новину українською
Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото из открытых источников

Пол Манафорт пытается заключить сделку со следствием. По словам журналистов, сейчас адвокаты американского лоббиста ведут переговоры со следователями.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Юристы надеются добиться смягчения наказания для Пола Манафорта в обмен на признание им вины. Напомню, что в августе в Александрии, штат Вирджиния, состоялось рассмотрение первого дела против бывшего советника президента-беглеца Януковича.

Стоит отметить, что 12 присяжных признали американского политконсультанта Пола Манафорта виновным в 8 из 18 пунктов обвинения. Лоббисту вминяли отмывание денег, уклонения от уплаты налогов, махинации с банковскими счетами. 9 сентября в Вашингтоне должно начаться рассмотрение другого дела против Манафорта. Она касается его деятельности в Украине во времена президентства Януковича. Американские прокуроры обвиняют Манафорта в заговоре против государства и в том, что он не зарегистрировал себя в качестве иностранного агента.

Напомним, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов.

Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

Теги: Новости США Пол Манафорт Новости политики
Источник: 24 Канал
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