Юристы Манафорта просят перенести суд

Представители Пола Манафорта обратились к судьям с просьбой перенести следующий судебный процесс, который планируется в сентябре, в другой суд.

Манафорт просит, чтобы суд, который должен начаться с избрания присяжных 17 сентября, был перенесен в суд Роуноук в штате Вирджиния, сообщает The Hill.

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В своем ходатайстве, юристы Пола Манафорта заявили, что президент Трамп затрудняет доступ к справедливому судопроизводству для своего бывшего руководителя кампании из-за большого внимания общественности к этому событию в Вашингтоне и сообщениям президента в Twitter.

"Справедливый судебный процесс будет невозможным без изменения места проведения на более нейтральное и менее заполненное СМИ", – говорится в ходатайстве юристов.

Манафорт, по утверждению юристов, стал "невольным игроком в большей драме, разворачивающейся между господином Мюллером и президентом Трампом"

Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

Кто такой Пол Манафорт?

Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.