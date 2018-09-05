09:04
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Манафорт убедил Януковича выступить против Ющенко, – Чорновол

37 Читати новину українською
Пол Манафорт и Виктор Янукович
Пол Манафорт и Виктор Янукович / Фото из открытых источников

В США продолжается расследование громкого дела политтехнолога Пола Манафорта. Его судят за неуплату налогов, и это преступление внутриамериканское. Манафорт не заплатил, Манафорт должен отвечать.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал Тарас Чорновол.

Читайте также: Установить связь Манафорта с Левочкиным или Ахметовым невозможно, – эксперт

Второе дело об антиамериканской деятельности Манафорта. И это гораздо серьезнее. Потому что Манафорт в Украине действовал на самом деле не как американский политтехнолог, а как российский политтехнолог.

Чорновол знаком со своим коллегой лично и даже имел с ним конфликт за его пророссийскую направленность и провокационные месседжи.

"Именно он навязал Януковичу антиамериканскую и антинатовскую кампанию. Ведь Янукович американцев боялся, боялся как огня. Он старался их не трогать. Но Манафорт сумел нажать на него, подключив социологов, политтехнологов, пророссийских депутатов", – рассказал Чорновол.

Именно Манафорт убедил Януковича, что его электорат от него отвернется, если он не выступит жестко против политики Ющенко, который тогда вел политику вступления Украины в НАТО. И те готовили соответствующие соцопросы.

Помню, как он давал команду организовать блокирование в Верховной Раде, те шарики "НАТО – нет!" Тогда группа Манафорта расписала все до подробностей. Вплоть до распоряжений, какого размера и цвета надувные шарики покупать, – вспомнил Чорновол.

О Поле Манафорте у него сложилось впечатление очень поверхностного человека и плохого политтехнолога, поскольку суть для него не имела значения. Его основной принцип – чтобы костюмчик хорошо сидел.

Теги: Новости Украины Виктор Ющенко Новости США Пол Манафорт Виктор Янукович Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
сегодня, 09:01 Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
Інна Жолобович
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1058
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Для Трампа настали історичні часи?
сегодня, 08:42 Для Трампа настали історичні часи?
Ігор Лапін
Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
сегодня, 08:00 Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Певица Приходько стала матерью героя
 16 августа 2015 , 12:05
Десятки "титушок" прибыли на границу, через которую будет возвращаться Саакашвили: видео
 9 сентября 2017 , 16:58
Топ-новости: "Динамо" во второй раз проиграло дома в ЛЧ, "Барселона" поиздевалась над Гвардиолой, Маркевич под обстрелом террористов
 20 октября 2016 , 07:30
Шахтер – Сталь – 1:1 – Видео голов и обзор матча
 28 октября 2017 , 20:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук