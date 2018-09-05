Манафорт убедил Януковича выступить против Ющенко, – Чорновол

В США продолжается расследование громкого дела политтехнолога Пола Манафорта. Его судят за неуплату налогов, и это преступление внутриамериканское. Манафорт не заплатил, Манафорт должен отвечать.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал Тарас Чорновол.

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Второе дело об антиамериканской деятельности Манафорта. И это гораздо серьезнее. Потому что Манафорт в Украине действовал на самом деле не как американский политтехнолог, а как российский политтехнолог.

Чорновол знаком со своим коллегой лично и даже имел с ним конфликт за его пророссийскую направленность и провокационные месседжи.

"Именно он навязал Януковичу антиамериканскую и антинатовскую кампанию. Ведь Янукович американцев боялся, боялся как огня. Он старался их не трогать. Но Манафорт сумел нажать на него, подключив социологов, политтехнологов, пророссийских депутатов", – рассказал Чорновол.

Именно Манафорт убедил Януковича, что его электорат от него отвернется, если он не выступит жестко против политики Ющенко, который тогда вел политику вступления Украины в НАТО. И те готовили соответствующие соцопросы.

Помню, как он давал команду организовать блокирование в Верховной Раде, те шарики "НАТО – нет!" Тогда группа Манафорта расписала все до подробностей. Вплоть до распоряжений, какого размера и цвета надувные шарики покупать, – вспомнил Чорновол.

О Поле Манафорте у него сложилось впечатление очень поверхностного человека и плохого политтехнолога, поскольку суть для него не имела значения. Его основной принцип – чтобы костюмчик хорошо сидел.