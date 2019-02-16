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      Манафорту грозит заключение на срок до 24 лет

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото из открытых источников

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

      Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы суда штата Вирджиния.

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      В документе отмечается, что "власть согласна с анализом", согласно которому Манафорту следует назначить срок тюремного заключения "от 235 месяцев до 293 месяцев".

      Ранее суд присяжных в Виргинии признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктах мошенничества с налогами, еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия. Кроме того, Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям – в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу. Частью соглашения было сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, однако Мюллер заявил, что Манафорт нарушил договоренности и врал под присягой. Рассмотрение по этому поводу продолжается в суде Вашингтона.

      В итоге суд округа Колумбия постановил, что Манафорт намеренно делал ложные заявления, и тем самым нарушил условия соглашения со следствием.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

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      Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт
      Источник: 24 Канал
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