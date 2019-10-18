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      В Белом доме случайно признали, что оказывали давление на Украину: детали

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      Мик Малвани
      Мик Малвани / vanityfair.com

      Руководитель аппарата Белого Дома президента США Дональда Трампа случайно признал, что Вашингтон давил на Киев.

      Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни сделал шокирующее заявление. Об этом сообщило американское издание CNN.

      Читайте также: Скандал в США: Байден-младший ответил на обвинения в коррупции в Украине

      Во время пресс-конференции Мик Малвани фактически подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов оборонной помощи Украине, чтобы нажать на страну для проведения расследования против демократов. А именно против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена – Хантер. "Поэтому мы и задержали финансирование", – заявил Малвейни.

      Мік Малвані
      Мик Малвани

      Президент Дональд Трамп в течение нескольких недель акцентировал внимание на том, что его решение приостановить оборонительную помощь Украине не было услугой за услугу. Через несколько часов после пресс-конференции Мик Малвани отказался от собственных слов.

      В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?
      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.

      В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Через телефонный скандал спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп Джозеф Байден
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