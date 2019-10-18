У Білому домі випадково визнали, що чинили тиск на Україну: деталі

Керівник апарату Білого дому президента США Дональда Трампа випадково визнав, що Вашингтон тиснув на Київ.

Виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні зробив приголомшливу заяву. Про це повідомило американське видання CNN.

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Під час прес-конференції Мік Малвані фактично підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні, щоби натиснути на країну для проведення розслідування проти демократів. А саме проти компанії Burisma, з якою був пов’язаний син Джо Байдена – Гантер. "Тому ми і затримали фінансування", — заявив Малвейні.



Мік Малвані

Президент Дональд Трамп протягом декількох тижнів акцентував увагу на тому, що його рішення призупинити оборонну допомогу Україні не мало жодної послуги за послугу. Через кілька годин після пресконференції Мік Малвані відмовився від власних слів.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.