Скандал у США: Байден-молодший відповів на звинувачення в корупції в Україні

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Гантер – назвав смішними звинувачення у злочинах під час роботи в Україні. Напередодні у США спалахнув гучний скандал: адміністрація Трампа звинувачує Байдена-молодшого у причетності до масштабної корупційної схеми в Україні за час роботи в газовій компанії "Burisma".

Гантер Байден заперечив усі звинувачення Трампа, пише The New York Times. За словами американця, ні він, ні його батько не вчиняли жодних злочинів, що можуть бути пов'язані з Україною.

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Попри це, чоловік визнав, що його можливо б і не призначили в управління іноземною компанією, якби він не був сином Джо Байдена.

Я думаю, що в моєму житті не трапилося б багато речей, якби моє прізвище не було Байден. Чи помилявся я? Можливо, через масштабну схему речей. Але чи робив я помилки, виходячи з недобросовісності? Абсолютно ні,

– сказав Байден.

Він додав, що припустився помилки, зв'язавшись з іноземними компаніями. Адже після цього недоброзичливці намагалися нашкодити його батькові.

"Я дав можливість деяким дуже неетичним людям діяти в незаконний спосіб, намагаючись завдати шкоди моєму батькові. Саме тут я припустився помилки. Так що я несу повну відповідальність за це", – сказав він.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США? З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.



"Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.