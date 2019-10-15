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      Скандал в США: Байден-младший ответил на обвинения в коррупции в Украине

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      Хантер Байден опроверг обвинения в коррупции в Украине
      Хантер Байден опроверг обвинения в коррупции в Украине / washingtontimes.com

      Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер – назвал смешными обвинения в преступлениях во время работы в Украине. Накануне в США разгорелся громкий скандал: администрация Трампа обвиняет Байдена-младшего в причастности к масштабной коррупционной схеме в Украине за время работы в газовой компании "Burisma".

      Хантер Байден отверг все обвинения Трампа, пишет The New York Times. По словам американца, ни он, ни его отец не совершали никаких преступлений, которые могут быть связаны с Украиной.

      Интересно: Зеленский: Трамп не требовал от меня расследования по Байдену в обмен на встречу

      Несмотря на это, мужчина признал, что его возможно бы и не назначили в управление иностранной компанией, если бы он не был сыном Джо Байдена.

      Я думаю, что в моей жизни не случилось бы многое, если бы моя фамилия не была Байден. Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы вещей. Но делал ли я ошибки, исходя из недобросовестности? Абсолютно нет,
      – сказал Байден.

      Он добавил, что допустил ошибку, связавшись с иностранными компаниями. Ведь после этого недоброжелатели пытались навредить его отцу.

      "Я дал возможность некоторым очень неэтичным людям действовать незаконным путем, пытаясь нанести вред моему отцу. Именно здесь я допустил ошибку. Так что я несу полную ответственность за это", – сказал он.

      В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?
      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена, главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

      "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.

      В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Джозеф Байден Новости США
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