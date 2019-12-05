На Закарпатье планируют открыть памятник лидеру борьбы за независимость Венгрии

На площадь Будапешт в Берегово привезли конную статую Ференца Ракоци II, лидера борьбы за независимость Венгрии. Открытие памятника венгерские СМИ анонсировали на 17 декабря.

Инициатором установки конного памятника Ференцу Ракоци II является "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ). Об этом сообщает mukachevo.net.

К теме: Венгрия не стремится к автономии Закарпатья, – посол

Постамент для памятника с надписью "Сum Deo pro Patria et Libertate!" ("С Богом за Отчизну и Свободу") установили еще в июне.

Местные венгры отмечают, что "мечты о такой скульптуре были уже давно, но не хватало финансирования. Теперь деньги нашлись в Венгрии".

Зато до сих пор неизвестно, предоставило ли Министерство культуры Украины свое заключение по установлению этого монумента.



Памятник Ракоци планируют открыть 17 декабря / mukachevo.net

Что известно об обострении украинско-венгерских отношений