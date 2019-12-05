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      На Закарпатье планируют открыть памятник лидеру борьбы за независимость Венгрии

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      На Закарпатье установят памятник венгерскому национальному лидеру / mukachevo.net

      На площадь Будапешт в Берегово привезли конную статую Ференца Ракоци II, лидера борьбы за независимость Венгрии. Открытие памятника венгерские СМИ анонсировали на 17 декабря.

      Инициатором установки конного памятника Ференцу Ракоци II является "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ). Об этом сообщает mukachevo.net.

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      Постамент для памятника с надписью "Сum Deo pro Patria et Libertate!" ("С Богом за Отчизну и Свободу") установили еще в июне.

      Местные венгры отмечают, что "мечты о такой скульптуре были уже давно, но не хватало финансирования. Теперь деньги нашлись в Венгрии".

      Зато до сих пор неизвестно, предоставило ли Министерство культуры Украины свое заключение по установлению этого монумента.


      Памятник Ракоци планируют открыть 17 декабря / mukachevo.net

      Что известно об обострении украинско-венгерских отношений

      • Венгрия начала обвинять Украину в ущемлении после принятия в 2017 году закона об образовании. В нем обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка. Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье. Поэтому страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
      • Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. А это противоречит законам Украины.
      • Очередное обострение возникло накануне визита в октябре руководства НАТО в Украину. Здесь североатлантический совет должен был выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем, Венгрия решила ее ветировать. Венгры требовали, чтобы в декларацию включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокирование декларации, отметив, что предложения таки были учтены.
      • Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения Евросоюзом санкций против России.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Новости Закарпатья Закарпатская область
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