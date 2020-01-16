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      Надо искать компромиссы: Кулеба рассказал о налаживании отношений с Венгрией

      27 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / golos.com.ua

      Украина с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Венгрией и рассчитывает на достижение компромиссов для урегулирования ситуации с учетом интересов обеих стран.

      Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

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      По его словам, сейчас Венгрия не является проблемой в отношениях с НАТО.

      Кулеба напомнил о создании Украинско-венгерской межправительственной комиссии, которую он возглавляет вместе с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

      В то же время, дипломат отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины и намерен обсудить это во время встречи с венгерскими коллегами.

      Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно будем искать и будем идти на компромиссы и ожидаем, что и венгерская сторона тоже пойдет на компромиссы,
      – отметил Дмитрий Кулеба.

      Что известно об обострении украинско-венгерских отношений

      • Венгрия начала обвинять Украину в ущемлении после принятия в 2017 году закона об образовании. В нем обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка. Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье. Поэтому страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всевозможные попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
      • Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. А это противоречит законам Украины.
      • Очередное обострение возникло накануне визита в октябре руководства НАТО в Украину. Здесь североатлантичесий совет должен был выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее ветировать. Венгры требовали, чтобы в декларацию включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокировку декларации, отметив, что предложения все таки были учтены. 
      • Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения Евросоюзом санкций против России.

      Что на самом деле предполагает образовательный закон?На самом деле в заявлениях Венгрии есть определенная манипуляция, поскольку украинским венграм даже после вступления в силу образовательного закона никто не запрещает учиться на родном языке.

      Украинский закон об образовании определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Впрочем наряду с государственным языком могут преподаваться и языки национальных меньшинств.

      Таким образом образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а совсем наоборот – защищает государственный язык. Об этом в своей оценке закона говорила и Венецианская комиссия, которая в целом дала ему положительную оценку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык НАТО Дмитрий Кулеба Венгрия
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