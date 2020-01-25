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      Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, – Кулеба

      23 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины / comments.ua

      В вопросе достижения Украиной перспектив членства в Евросоюзе Венгрия не является страной, которая блокирует этот процесс. Такое заявление сделал вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Дмитрий Кулеба.

      "Это правда, что после того, как у нас возник с ними некий спор, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина – НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашего государства. И в принципе ничего не блокирует", – сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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      И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия возражала против европейской перспективы Украины,
      – подчеркнул чиновник.

      Он добавил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы выступала против того, чтобы Украина "оказалась на грани ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства".

      16 января Кулеба заявлял, что на сегодня Венгрия не является проблемой в отношениях Украины с НАТО. Поэтому Украина с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Венгрией и рассчитывает на достижение компромиссов для урегулирования ситуации с учетом интересов обеих стран.

      Что известно о проблемах в отношениях Украины с Венгрией

      В 2017 году Венгрия начала обвинять Украину в ущемлении после принятия закона об образовании. В нем изучение государственного украинского языка стало обязательной нормой. Венгрия увидела в этом законе якобы угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье. Поэтому стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и начала блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.

      Еще один конфликт между странами разгорелся, когда Венгрия на Закарпатье начала раздавать украинцам свои паспорта. Это противоречит законам Украины.

      Очередное обострение отношений между государствами возникло накануне визита в октябре 2019 года в Украину руководства НАТО. Оно должно выступить со своей декларацией в поддержку Украины. Однако Венгрия ветировала эту декларацию и требовала, чтобы туда включили их предложения. В последний момент Венгрия прекратила блокирование, отметив, что предложения таки были учтены.

      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также жаловался на то, что его государство и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения санкций против России.

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      Что на самом деле предполагает украинский закон об образовании?
      На самом деле после вступления в силу образовательного закона украинским венграм никто не запрещает обучаться на родном языке. Закон определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Однако наряду с государственным языком могут преподаваться и языки нацменьшинств.

      Поэтому образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а совсем наоборот – защищает государственный язык. Оценив закон, то же самое заявила Венецианская комиссия, которая в целом положительно оценила документ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Дмитрий Кулеба НАТО Евроинтеграция Европа Евросоюз
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