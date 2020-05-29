Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення про вступ України до НАТО заблоковане законами про мову й освіту. Мовляв, Угорщина очікує вирішення "проблем" у цих питаннях, а тоді зніме своє вето щодо вступу України в Альянс.

Позиція Угорщини

Очільник угорської дипломатії переконує, що його держава сама шукає шляхи зняти обмеження й чекає досягнення домовленостей. Про це він заявив під час пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, яку транслював у своєму фейсбуці.

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Ми бажаємо закрити всі дискусії, пов'язані із законом про освіту і про мову. Ми бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців на Закарпатті,

– сказав Петер Сійярто.

Резюмуючи, він висловив сподівання, що Україна й Угорщина "забудуть про суперечку, й вона піде у минуле". Цікаво, що він напряму не закликав Україну змінювати закони, до чого Угорщина вдавалася раніше.

У чому суть угорсько-української суперечки?Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні. Така передовсім мешкає на Закарпатті.



Зокрема, угорська сторона наполягає на можливості вивчати її мову в школах. Хоча це й дозволено законом, але лише поряд з українською, а не замість української. Також Угорщина виступає за вільне спілкування угорською в Україні. Наші закони цього теж не забороняють, якщо мовиться про приватний простір.

Як на вимоги відреагувала Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба не став говорити мовою вимог зі своїм колегою. Він лише наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Угорщини.

Я хочу наголосити, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною й Угорщиною існували будь-які серйозні проблеми. Ми маємо перегорнути цю сторінку,

– сказав український міністр.

Він наголосив, що наші держави повинні знайти рішення, що будуть вигідними обом державам, а надалі лише підтримувати одне одного в усіх можливих форматах.

"Ми чекаємо на підтримку від Угорщини в НАТО. Натомість можемо гарантувати підтримку її ініціатив у Центральній Європі", – пообіцяв Дмитро Кулеба.

Чому Угорщина свариться з сусідами?Тут важливим є історичний аспект. Справа в тім, що угорці належать до фіно-угорської групи народів, які походять з Західного Сибіру. Згодом вони кочували у центральну Європу, де пізніше й утворилася Угорщина.



Цей народ розселився на значно ширших територіях, ніж нині займає Угорщина. Так лише в Україні живуть понад 90 тисяч угорців або їхніх нащадків, у Сербії майже 300 тисяч, у Словаччині понад пів мільйона, а в Румунії – понад 1 мільйон 200 тисяч людей.



Захищаючи інтереси свого народу, угорська влада часто вступає у різноманітні конфлікти з сусідніми державами. У Румунії, наприклад, хотіли створити угорську автономію.