Украина получила статус партнера из расширенных возможностей НАТО. Что этот статус означает и какую практическую пользу он может принести Украине – читайте дальше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил наших партнеров по Альянсу на странице в твиттере.

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Этот день настал. Я глубоко благодарен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец получает заслуженный статус партнера из расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе,

– написал Кулеба.

Что предусматривает статус партнера

НАТО еще в 2014 году запустил так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель состоит в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.

Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.

До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.

Больше о том, сколько украинцев поддерживают интеграцию Украины в НАТО и ЕС – читайте по ссылке.

Реакция Украины

Министр обороны Андрей Загороднюк добавил, что такой статус имеют страны, которые не являются членами НАТО, но интегрированы и работают вместе с Альянсом. Он назвал получение Украиной статуса партнера НАТО крупнейшим прорывом в евроатлантической интеграции с тех пор, как наша страна окончательно определилась со своим курсом.

"Следующий шаг – членство в НАТО", – отметил Загороднюк.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение НАТО, согласно которому Украина стала участницей программы альянса "Партнерство расширенных возможностей".

Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в Мире. Статус Партнера расширенных возможностей НАТО – практичное решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности,

– сказал Зеленский.

Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі. Статус Партнера розширених можливостей НАТО – практичне рішення, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2020

Реакция НАТО

Страны-члены НАТО поздравили Украину с присоединением к программе расширенных возможностей Альянса. Об этом сообщает "Европейская правда".

Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера по расширенным возможностям НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина – ключ к евроатлантической безопасности,

– заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничества между НАТО и Украиной".

Глава британского МИД Доминик Рааб отметил, Великобритания остается твердо приверженной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.