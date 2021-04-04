Почему бы нет, – Таран допустил, что Украина может стать 31 страной-членом НАТО
НАТО для Украины является надежным партнером по вопросам безопасности еще с момента обретения ею независимости. В годовщину создания альянса в Минобороны отметили плодотворное сотрудничество с организацией.
Источник:Минобороны
Отношения Украины и НАТО значительно развились за последнее время. Базируются они на общих интересах и ценностях, подчеркнул министр обороны Андрей Таран.
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Таран: Украина отстаивает безопасность Европы
Министр обратил внимание на то, что "по другую сторону добра" Россия разжигает вооруженные конфликты и проводит гибридные операции против молодых демократий, в частности – Украины.
К 2014 году наше Минобороны имело годовой бюджет менее 1,0% ВВП. В то же время "дружественная старшая сестра" вынашивала планы оккупации наших территорий,
– заметил он.
"Внеблоковый статус обошелся нам оккупацией 9% наших территорий и жизнями более 13 тысяч наших граждан. Миллионы наших людей отрезал мур пропаганды, лжи и несвободы", – добавил Таран.
И отметил, что партнерство с НАТО является крайне важным в противостоянии глобальным угрозам, таким как российская агрессия, а также поблагодарил государства-члены Альянса за поддержку.
"За последние 7 лет Украина твердо отстаивает не только собственную независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", – заявил он.
О членстве Украины в НАТО
Таран также подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается нашим стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции Украины.
По его словам, на пути к этому Украина осуществила значительный прогресс. В частности, вопреки недоброжелателям получила от Альянса статус партнера с расширенными возможностями.
Этот статус предоставляется только тем странам, вооруженные силы которых уже работают с использованием стандартов НАТО, уже являются взаимосовместимыми с армиями членов Альянса,
– пояснил министр.
И подчеркнул, что таким образом НАТО в очередной раз продемонстрировало Украине свою поддержку. Это подтверждает доверие со стороны Альянса и отмечает вклад страны в проведении совместных операций.
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"Процедура была длительной, хоть и непубличной. Мы получили этот статус раньше ожидаемого срока. Страны НАТО четко показали, что расценивают Украину как равного партнера", – добавил он.
Чиновник заверил, что внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития украинских структур. Ведь именно стандарты Альянса являются лучшими стандартами военной сферы.
Украина – 31 страна в НАТО?
Министр отметил, что для получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО или же вступления сделано уже много. Однако впереди работы не меньше.
Сегодня Альянс объединяет 30 стран мира. Может ли 31 стать Украина? Почему бы нет? С 72 годовщиной, Альянс,
– подчеркнул Таран.
Заметим, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины высказали предположение, что Украина сможет стать полноценным членом НАТО в 2030 году.
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