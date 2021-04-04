НАТО для Украины является надежным партнером по вопросам безопасности еще с момента обретения ею независимости. В годовщину создания альянса в Минобороны отметили плодотворное сотрудничество с организацией.

Отношения Украины и НАТО значительно развились за последнее время. Базируются они на общих интересах и ценностях, подчеркнул министр обороны Андрей Таран.

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Таран: Украина отстаивает безопасность Европы

Министр обратил внимание на то, что "по другую сторону добра" Россия разжигает вооруженные конфликты и проводит гибридные операции против молодых демократий, в частности – Украины.

К 2014 году наше Минобороны имело годовой бюджет менее 1,0% ВВП. В то же время "дружественная старшая сестра" вынашивала планы оккупации наших территорий,

– заметил он.

"Внеблоковый статус обошелся нам оккупацией 9% наших территорий и жизнями более 13 тысяч наших граждан. Миллионы наших людей отрезал мур пропаганды, лжи и несвободы", – добавил Таран.

И отметил, что партнерство с НАТО является крайне важным в противостоянии глобальным угрозам, таким как российская агрессия, а также поблагодарил государства-члены Альянса за поддержку.

"За последние 7 лет Украина твердо отстаивает не только собственную независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", – заявил он.

О членстве Украины в НАТО

Таран также подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается нашим стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции Украины.

Справка. Украина подала заявку о вступлении в НАТО еще в 2008 году. Но тогда, на Бухарестском саммите, это зафиксировали только как будущую цель

По его словам, на пути к этому Украина осуществила значительный прогресс. В частности, вопреки недоброжелателям получила от Альянса статус партнера с расширенными возможностями.

Этот статус предоставляется только тем странам, вооруженные силы которых уже работают с использованием стандартов НАТО, уже являются взаимосовместимыми с армиями членов Альянса,

– пояснил министр.

И подчеркнул, что таким образом НАТО в очередной раз продемонстрировало Украине свою поддержку. Это подтверждает доверие со стороны Альянса и отмечает вклад страны в проведении совместных операций.

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"Процедура была длительной, хоть и непубличной. Мы получили этот статус раньше ожидаемого срока. Страны НАТО четко показали, что расценивают Украину как равного партнера", – добавил он.

Справка. Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года. В то же время это еще не означает быстрое обретение статуса государства-члена организации.

Чиновник заверил, что внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития украинских структур. Ведь именно стандарты Альянса являются лучшими стандартами военной сферы.

Украина – 31 страна в НАТО?

Министр отметил, что для получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО или же вступления сделано уже много. Однако впереди работы не меньше.

Сегодня Альянс объединяет 30 стран мира. Может ли 31 стать Украина? Почему бы нет? С 72 годовщиной, Альянс,

– подчеркнул Таран.

Заметим, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины высказали предположение, что Украина сможет стать полноценным членом НАТО в 2030 году.