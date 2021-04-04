Настоящим щитом Европы стали ВСУ, – Хомчак обратился к НАТО
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поздравил НАТО с годовщиной создания. Он, в частности, отметил важность сотрудничества Украины и Альянса для безопасности в Европе.
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Хомчак подчеркнул, что после Второй мировой войны стремился к миру и стабильности. Именно поэтому 4 апреля 1949 года создали военно-политический блок – НАТО.
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Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены.
Россия временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну,
– подчеркнул он.
И объяснил, что это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в НАТО.
Вступление в НАТО укрепит не только Украину, – Хомчак
Хомчак отметил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО. Украина эффективно использует инструменты сотрудничества, которое углубилось после получения статуса партнера по расширенным возможностям.
"Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", – отметил генерал-полковник.
Генерал-полковник отметил участие ВСУ в операциях по поддержанию мира и безопасности в Косово и Афганистане. И добавил, что рассматривается вопрос присоединения к миссиям в Ираке и в Средиземном море.
"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины, способствует достижению военных критериев приобретения полноправного членства в НАТО", – добавил он.
За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности,
– подчеркнул Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что вступление в НАТО укрепит не только Украину, но и так же усилит Организацию Североатлантического договора.
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