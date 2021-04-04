Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поздравил НАТО с годовщиной создания. Он, в частности, отметил важность сотрудничества Украины и Альянса для безопасности в Европе.

Хомчак подчеркнул, что после Второй мировой войны стремился к миру и стабильности. Именно поэтому 4 апреля 1949 года создали военно-политический блок – НАТО.

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Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены.

Россия временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну,

– подчеркнул он.

И объяснил, что это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в НАТО.

Вступление в НАТО укрепит не только Украину, – Хомчак

Хомчак отметил, что ВСУ активно сотрудничают с НАТО. Украина эффективно использует инструменты сотрудничества, которое углубилось после получения статуса партнера по расширенным возможностям.

"Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", – отметил генерал-полковник.

Справка. По словам Хомчака, в 2021 году украинские военные примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами Украины и еще в 9 – на своей территории.

Генерал-полковник отметил участие ВСУ в операциях по поддержанию мира и безопасности в Косово и Афганистане. И добавил, что рассматривается вопрос присоединения к миссиям в Ираке и в Средиземном море.

"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины, способствует достижению военных критериев приобретения полноправного членства в НАТО", – добавил он.

За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности,

– подчеркнул Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что вступление в НАТО укрепит не только Украину, но и так же усилит Организацию Североатлантического договора.

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