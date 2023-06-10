Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, истребители F-16 и F/A-18 Hornet можно использовать на одних аэродромах.
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"F/A-18 и F-16 – это самолеты США. Они были разработаны одинаковой материально-технической базой обеспечения и обслуживания. То есть мы можем использовать их на одних аэродромах. Это достаточно удобно", – отметил он.
Военный эксперт предположил, что Украина может получить одну эскадрилью истребителей Eurofighter Typhoon, то есть 14 – 18 самолетов.
Особенности F/A-18 Hornet
Андрей Крамаров отметил, что F/A-18 Hornet разрабатывался параллельно F-16 и F-15. Некоторое время это был основной палубный истребитель для комплектования авианосцев в США. Также его активно использовали другие государства.
Это истребитель-штурмовик. Его задача – отработка прежде всего по наземным целям. Конечно, он может использоваться для работы и по воздушным целям. Можно сказать, что он относится к классу 4+,
– объяснил военный эксперт.
Специалист по противовоздушной обороне подчеркнул, что основные характеристики F/A-18 Hornet – это не столько о получении преимущества в воздухе, сколько помощь сухопутным войскам в отработке по наземным целям.
"Его функционал несколько отличается от функционала F-16. Передача этих истребителей позволит нам закрыть больше функций нашей авиации. Использовать их можно даже в сочетании с F-16. F/A-18 Hornet будет отрабатывать по наземным целям, а F-16 будет в этот момент прикрывать его, в частности, от вражеской авиации", – добавил он.
Крамаров об истребителях F/A-18 Hornet: смотрите видео
Украина получит F-16: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры предоставят Украине истребители F-16, но при одном условии. Речь идет о восстановлении украинской инфраструктуры.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что во время контрнаступления ВСУ этим летом Украина откажется от использование истребителей F-16, однако будут привлечены все наземные вооружения. Министр считает, что F-16 не изменит ситуацию.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты будут учиться на истребителях F-16 волнами. Он объяснил, что невозможно отправить всех вместе, потому что нужно воевать в Украине.