Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, винищувачі F-16 та F/A-18 Hornet можна використовувати на одних аеродромах.
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"F/A-18 та F-16 – це літаки США. Вони були розроблені однаковою матеріально-технічною базою забезпечення та обслуговування. Тобто ми можемо використовувати їх на одних аеродромах. Це доволі зручно", – зауважив він.
Військовий експерт припустив, що також Україна може отримати одну ескадрилью винищувачів Eurofighter Typhoon, тобто 14 – 18 літаків.
Особливості F/A-18 Hornet
Андрій Крамаров зазначив, що F/A-18 Hornet розроблявся паралельно із F-16 та F-15. Певний період часу це був основний палубний винищувач для комплектування авіаносців у США. Також його активно використовували інші держави.
Це винищувач-штурмовик. Його завдання – відпрацювання насамперед по наземних цілях. Звичайно, він також може використовуватися для роботи й по повітряних цілях. Можна сказати, що він належить до класу 4+,
– пояснив військовий експерт.
Фахівець з протиповітряної оборони підкреслив, що основні характеристики F/A-18 Hornet – це не стільки про отримання переваги у повітрі, скільки допомога сухопутним військам у відпрацюванні по наземних цілях.
"Його функціонал дещо відрізняється від функціонала F-16. Передача цих винищувачів дозволить нам закрити більше функцій нашої авіації. Використовувати їх можна навіть у поєднанні з F-16. F/A-18 Hornet буде відпрацьовувати по наземних цілях, а F-16 буде у цей момент прикривати його зокрема від ворожої авіації", – додав він.
Крамаров про винищувачі F/A-18 Hornet: дивіться відео
Україна отримає F-16: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери нададуть Україні винищувачі F-16, але за однієї умови. Мовиться про відбудову української інфраструктури.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що під час контрнаступу ЗСУ цього літа Україна відмовиться від використання винищувачів F-16, однак буде залучено усі наземні озброєння. Міністр вважає, що F-16 не змінять ситуацію.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські пілоти навчатимуться на винищувачах F-16 хвилями. Він пояснив, що неможливо відправити всіх разом, тому що потрібно воювати в Україні.