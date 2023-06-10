Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, винищувачі F-16 та F/A-18 Hornet можна використовувати на одних аеродромах.

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"F/A-18 та F-16 – це літаки США. Вони були розроблені однаковою матеріально-технічною базою забезпечення та обслуговування. Тобто ми можемо використовувати їх на одних аеродромах. Це доволі зручно", – зауважив він.

Військовий експерт припустив, що також Україна може отримати одну ескадрилью винищувачів Eurofighter Typhoon, тобто 14 – 18 літаків.

Особливості F/A-18 Hornet

Андрій Крамаров зазначив, що F/A-18 Hornet розроблявся паралельно із F-16 та F-15. Певний період часу це був основний палубний винищувач для комплектування авіаносців у США. Також його активно використовували інші держави.

Це винищувач-штурмовик. Його завдання – відпрацювання насамперед по наземних цілях. Звичайно, він також може використовуватися для роботи й по повітряних цілях. Можна сказати, що він належить до класу 4+,

– пояснив військовий експерт.

Фахівець з протиповітряної оборони підкреслив, що основні характеристики F/A-18 Hornet – це не стільки про отримання переваги у повітрі, скільки допомога сухопутним військам у відпрацюванні по наземних цілях.

"Його функціонал дещо відрізняється від функціонала F-16. Передача цих винищувачів дозволить нам закрити більше функцій нашої авіації. Використовувати їх можна навіть у поєднанні з F-16. F/A-18 Hornet буде відпрацьовувати по наземних цілях, а F-16 буде у цей момент прикривати його зокрема від ворожої авіації", – додав він.

Крамаров про винищувачі F/A-18 Hornet: дивіться відео

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