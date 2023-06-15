Що очікують від сьогоднішнього засідання НАТО та яку допомогу може отримати Україна – дізнавалася кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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Засідання НАТО на рівні міністрів оборони відбувається в історичний момент – під час довгоочікуваного контрнаступу України. Крім того, це буде остання зустріч перед самітом у Вільнюсі, де Київ хоче отримати чіткий політичний сигнал про майбутнє України у північноатлантичному Альянсі.

Під час сьогоднішніх засідань спочатку контактної групи, а потім Комісії України – НАТО міністри планують задовольнити нагальні потреби української армії, а також обговорити довгострокову підтримку, яка включатиме наближення ЗСУ до стандартів НАТО.

Зазначимо, що довгострокові плани щодо співпраці з Україною Альянс планує оголосити за місяць у Вільнюсі.

Український контрнаступ: міністри обіцяють підтримку

Міністр оборони України Олексій Резніков, який сьогодні представляє Україну у Брюсселі, надасть колегам подробиці щодо контрнаступу, а також передасть список потреб української армії.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг напередодні засідання заявив, що українці досягають успіхів на полі бою і здатні звільнити окуповану землю. Проте, генсек не бачить жодних ознак, що Путін готовий до миру.

Я не хочу сказати, що Україна нічого не доб'ється за столом переговорів. Вона матиме сильніші позиції на переговорах і можливо, Путін зрозуміє, що не зможе виграти цю війну на полі бою і вирішить сісти за стіл перемовин. Як це відбудеться, коли це відбудеться – ми не знаємо,

– сказав Столтенберг в четвер журналістам, закликавши союзників і далі надавати зброю.

Столтенберг наголосив, що Україна потребує різні види підтримки, проте, насамперед необхідно впевнитись, що всі надані системи вже працюють, а українська сторона має запчастини та боєприпаси задля продовження контрнаступу.

Перед засіданням "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін засудив російську ракетну атаку на Кривій Ріг, внаслідок якої загинуло 13 людей.

Голова Пентагону закликав колег продовжити підтримувати Україну, оскільки через російську агресію страждає український народ, а ця війна прагне знищити право України на існування як держави.

Коли Росія почала війну, більше ніж рік тому, Путін думав що він переможе швидко, але він не мав рації. Україна показала надзвичайну хоробрість і навички. Ми будемо продовжувати надавати термінові нагальні потреби, а також те, що допоможе забезпечити безпеку Україну на довготривалий термін,

– сказав Остін, зазначивши, що США будуть з Україною на довгий час.

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що союзники чекають на успішний контрнаступ України. За її словами, партнери повинні визнати, що війна це довготривалий процес і закликала підтримувати український народ не лише під час цього контрнаступу.

Тренування українських пілотів та танкова коаліція

Перед засіданням Контактної групи генсек Столтенберг заявив, що підтримує рішення окремих країн навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Зокрема, він подякував Данії, яка відіграє керівну роль у питанні навчання пілотів.

Вже ясно, що навчання почалося і тоді ми зможемо надати ці літаки, бо пілоти вже будуть готові,

– сказав Столтенберг.

Очільник Пентагону Остін розповів журналістам, що учасники "Рамштайн" будуть продовжувати допомагати Україні захищати небо від повітряних ударів Росії.

За словами міністра оборони США, він звернувся до членів Контактної групи із проханням продовжувати надати Україні системи ППО, а також боєприпаси до них.

Крім того, під час "Рамштайну" учасники обговорять підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

"На нашій останній зустрічі ми оголосили нову ініціативу, очолювану Нідерландами та Данією щодо тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16… Очікуємо почути більше про ваш прогрес сьогодні", – сказав міністр США.

Про нагальність протиповітряної оборони України заявила і міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. Це важливо в короткостроковій, і в середньостроковій, і в довгостроковій перспективі.

Саме тому ми зараз розпочали програму підготовки українських підрозділів на платформі F16,

– сказала міністерка, зазначивши що саме постачання винищувачів не є на порядку денному.

Наразі союзники фокусуються на тренуванні пілотів та підготовці технічного персоналу. Передача F-16 потребуватиме нового рішення союзників, зокрема з боку США.

Проте, увагу приділять не тільки коаліції винищувачів, а й танковій. Зокрема, Польща та Німеччина поділяться деталями, як підтримувати та обслуговувати танки "Леопард" на полі бою в Україні.

Наближення України до НАТО

На фоні підготовки до саміту у Вільнюсі, міністри обговорять можливі політичні рішення щодо майбутнього України в НАТО. Очільниця міноборони Латвії Інара Мурнієце підтвердила, що дискусії тривають.

Я вже казала, що ми підтримуємо вступ України до ЄС і до НАТО, коли це буде можливо,

– сказала Мурнієце журналістам.

Напередодні засідання "Рамштайн" Ллойд Остін заявив, що союзники повинні допомогти Україні захиститися від російської навали у майбутньому. Як ми писали раніше, НАТО планує представити довгостроковий план для України, який допоможе перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО.

"Стає все більше зрозуміло, що Україні потрібні сили, взаємосумісні з нашими військовими. Тож сьогодні ми почуємо від командувача США Каволі та деяких наших колег про майбутні плани тренувань та нашу роботу з підтримки цього", – сказав очільник Пентагону.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Естонія підтримує членство України в НАТО, проте під час війни вступити до Альянсу неможливо.

"З іншого боку, ми також бачимо, що всілякі сірі зони, які хоче побудувати Росія, – це не те, що ми хотіли б бачити в Європі. Ми не будемо цього терпіти, а це означає, що єдиною валютою безпеки для України є членство (у НАТО – 24 Канал)", – сказав Ханно Певкур зазначивши що наразі неможливо сказати, коли саме це станеться.