Что ожидают от сегодняшнего заседания НАТО и какую помощь может получить Украина – узнавала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Заседание НАТО на уровне министров обороны проходит в исторический момент – во время долгожданного контрнаступления Украины. Кроме того, это последняя встреча перед саммитом в Вильнюсе, где Киев хочет получить четкий политический сигнал о будущем Украины в Североатлантическом альянсе.

В ходе сегодняшних заседаний сначала контактной группы, а затем Комиссии Украины – НАТО министры планируют обеспечить неотложные потребности украинской армии, а также обсудить долгосрочную поддержку, включающую приближение ВСУ к стандартам НАТО.

Отметим, что долгосрочные планы сотрудничества с Украиной Альянс планирует объявить через месяц в Вильнюсе.

Украинское контрнаступление: министры обещают поддержку

Министр обороны Украины Алексей Резников, который сегодня представляет Украину в Брюсселе, предоставит коллегам подробности контрнаступления, а также передаст список потребностей украинской армии.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг накануне заседания заявил, что украинцы достигают успехов на поле боя и способны освободить оккупированную землю. Однако генсек не видит никаких признаков, что Путин готов к миру.

Я не хочу сказать, что Украина ничего не добьется за столом переговоров. Она будет иметь более сильные позиции на переговорах и, возможно, Путин поймет, что не сможет выиграть эту войну на поле боя и решит сесть за стол переговоров. Как это произойдет, когда это произойдет – мы не знаем,

– сказал Столтенберг в четверг журналистам, призвав союзников и дальше давать оружие.

Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в различных видах поддержки, однако, прежде всего, необходимо убедиться, что все предоставленные системы уже работают, а украинская сторона имеет запчасти и боеприпасы для продолжения контрнаступления.

Перед заседанием "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин осудил российскую ракетную атаку на Кривой Рог, в результате которой погибли 13 человек.

Глава Пентагона призвал коллег продолжить поддерживать Украину, поскольку из-за российской агрессии страдает украинский народ, а эта война стремится уничтожить право Украины на существование как государства.

Когда Россия начала войну, больше года назад, Путин думал что он победит быстро, но он был не прав. Украина показала необычайную храбрость и навыки. Мы будем продолжать обеспечивать неотложные потребности, а также то, что поможет обеспечить безопасность Украины на длительный срок,

– сказал Остин, отметив, что США будут с Украиной на долгое время.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что союзники ожидают успешного контрнаступления Украины. По ее словам, партнеры должны признать, что война – это длительный процесс, и призвала поддерживать украинский народ не только во время этого контрнаступления.

Тренировки украинских пилотов и танковая коалиция

Перед заседанием Контактной группы генсек Столтенберг заявил, что поддерживает решение отдельных стран обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. В частности, он поблагодарил Данию, которая играет руководящую роль в вопросе обучения пилотов.

Уже ясно, что обучение началось, и тогда мы сможем предоставить эти самолеты, потому что пилоты уже будут готовы,

– сказал Столтенберг.

Глава Пентагона Остин рассказал журналистам, что участники "Рамштайна" будут продолжать помогать Украине защищать небо от воздушных ударов России.

По словам министра обороны США, он обратился к членам Контактной группы с просьбой продолжать предоставить Украине системы ПВО, а также боеприпасы к ним.

Кроме того, во время "Рамштайна" участники обсудят подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

"На нашей последней встрече мы объявили новую инициативу, возглавляемую Нидерландами и Данией, по тренировке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16… Ожидаем услышать больше о вашем прогрессе сегодня", – сказал министр США.

О необходимости противовоздушной обороны Украины заявила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Это важно в краткосрочной и среднесрочной, и в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому мы сейчас начали программу подготовки украинских подразделений на платформе F16,

– сказала министр, отметив, что сама поставка истребителей не на повестке дня.

В настоящее время союзники фокусируются на тренировке пилотов и подготовке технического персонала. Передача F-16 потребует нового решения союзников, в том числе со стороны США.

Однако внимание уделят не только коалиции истребителей, но и танковой. Польша и Германия поделятся деталями, как поддерживать и обслуживать танки "Леопард" на поле боя в Украине.

Приближение Украины к НАТО

На фоне подготовки к саммиту в Вильнюсе министры обсудят возможные политические решения относительно будущего Украины в НАТО. Глава минобороны Латвии Инара Мурниеце подтвердила, что дискуссии продолжаются.

Я уже говорила, что мы поддерживаем вступление Украины в ЕС и НАТО, когда это будет возможно,

– сказала Мурниеце журналистам.

В преддверии заседания "Рамштайн" Ллойд Остин заявил, что союзники должны помочь Украине защититься от российского нашествия в будущем. Как мы писали ранее, НАТО планирует представить долгосрочный план для Украины, который поможет перейти от советских стандартов к стандартам НАТО.

"Становится понятнее, что Украине нужны силы, совместимые с нашими военными. Поэтому сегодня мы услышим от командующего США Каволи и некоторых наших коллег о будущих планах тренировок и нашей работе по поддержке этого", – сказал глава Пентагона.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония поддерживает членство Украины в НАТО, однако во время войны вступить в Альянс невозможно.

"С другой стороны, мы также видим, что всевозможные серые зоны, которые хочет построить Россия, – это не то, что мы хотели бы видеть в Европе. Мы не будем этого терпеть, а это означает, что единственной валютой безопасности для Украины является членство (в НАТО – 24 Канал)", – сказал Ханно Певкур, отметив, что пока невозможно сказать, когда именно это произойдет.