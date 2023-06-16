О создании IT-коалиции, переходе в Совет Украины – НАТО, новых систем ПВО Hawk и тестировании шведских истребителей Gripen – передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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После заседания Алексей Резников заявил, что Украина получила мощный сигнал помощи и новые пакеты поддержки. Некоторые подробности все еще остаются закулисными.

Создание IT-коалиции и хаб для Leopard

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, союзники из Германии и Польши рассказали о том, как будет работать хаб по обеспечению ремонта танков Leopard. Кроме того, сейчас рассматривается возможность создание IT-коалиции в рамках клуба "Рамштайн". Резников подтвердил, что это была инициатива Украины, но сейчас лидерство взяла Эстония. Однако на данном этапе это только замысел.

И это возможность присоединиться для некоторых стран, которые по определенным политическим причинам не могут присоединиться к передаче какого-то оружия, но точно смогут присоединиться к IT-коалиции в рамках "Рамштайн",

– рассказал глава Минобороны Украины.

Тренировка на F-16 еще не началась

Несмотря на утренние заявления генсека НАТО Столтенберга, обучение украинских плотов на западных истребителях еще не началось. Сегодня партнеры, в частности страны-лидеры по подготовке пилотов, Дания и Нидерланды отчитались о прогрессе в этом направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в четверг сообщил журналистам, что среди участников "Рамштайна" уже существует четкая позиция о создании тренировочной коалиции F-16. Несмотря на такое название, министр обороны Украины уверенно утверждает, что "птичья коалиция" уже состоялась. Резников отметил, что во время обсуждения и новые страны выразили желание приобщиться кто деньгами, а кто оборудованием.

Сейчас только начинается подготовка программы для тренировки украинских пилотов, а также подготовки техников и инженеров. Ожидается, что программа должна быть подготовлена к июлю и тогда будет известна дата старта тренинга. Кроме того, Алексей Резников анонсировал создание тренингового центра специально для украинских пилотов к саммиту в Вильнюсе. В этом центре будет построен симулятор полета и другое оборудование.

Параллельно профессионалов будут обучать английскому языку, в частности, это касается инженеров и техников. Сложная система западных истребителей подразумевает стабильную поддержку и обслуживание. Министр не называет страну, поскольку об открытии пространства государство хочет объявить первым публично.

На учебу уйдет от 4 до 6 месяцев. Резников отметил, что сложность состоит в подготовке техников и механиков, а не пилотов. Кроме того, после получения плана, Украина параллельно начнет готовить инфраструктуру.

Объявления о поставках истребителей на саммите в Вильнюсе ждать не стоит. До этой встречи будет объявлено о старте обучения в конкретном месте.

Я точно знаю, без сомнения, что зеленый свет по F-16 нам светит, потому что его принял Белый дом, объявил публично, и все страны поддерживают, поскольку они владельцы этого продукта,

– сказал Резников.

Также министр обороны анонсировал, что украинские пилоты смогут протестовать шведские истребители Gripen. Сейчас речь идет только о тестировании, однако, поскольку Украина показала, что может использовать разные системы достаточно успешно, есть предположение, что эти системы также могут быть привлечены. Сейчас никаких обязательств нет, поскольку изначально пилотам нужно быть протестировать шведские истребители, учитывая, что параллельно будут проходить обучение на F-16.

Отвечая на вопросы журналистов, Резников не подтвердил, что Украина планирует получать F-18 от Австралии в ближайшее время. Сейчас Киев опирается на количество партнеров, готовых учить украинских пилотов, а также помогать с обслуживанием истребителей в будущем.

Совет Украина – НАТО

Встреча министров обороны в рамках Комиссии Украина – НАТО состоялась впервые за 7 лет. Министр Резников подчеркнул, что последняя встреча была заблокирована правом вето Венгрии. Во время заседания украинская сторона говорила о заявке в НАТО, ожидании от Вильнюсского саммита, а также усилении возможностей украинской армии. В целом глава Минобороны надеется, что заседание в составе Комиссии проходит последний раз.

Следующая встреча сразу после Вильнюса, надеюсь, начнется в формате Совет Украина – НАТО. Это новый уровень отношений, более высокий уровень взаимодействия. Это когда Украина еще не будет членом НАТО, но уже на равных будет находиться во всех комитетах, на представительских заседаниях с правом поднимать вопросы, в том числе прописанные в соглашениях,

– сказал Алексей Резников во время общения с журналистами.

Министр обороны заявил, что разблокированию переговорного процесса способствовал Йенс Столтенберг и его юристы. Однако министр обороны Венгрии выразил поддержку Украине и отметил, что уважает территориальное достоинство и неприкосновенность.

"Звучали абсолютно корректные дипломатические слова и заявления. Конечно, с ожиданием, что мы будем уважать права свободы и меньшинств, но была очень щепетильная дипломатическая речь без всяких возражений", – рассказал глава Минобороны Украины.

Как мы писали, переход от Комиссии к Совету изменяет фундаментальную динамику отношений Североатлантического союза с Киевом. Это означает, что Украина официально будет присутствовать за столом переговоров, то есть станет 32 государством, участвующим в обсуждениях. Ожидается, что государства-члены НАТО согласуют это решение в Вильнюсе.

Членство Украины в НАТО: Россия объединила Альянс

Министр обороны Резников поделился, что слышал довольно ярые речи о будущем членстве Украины в Альянсе. Большинство глав Минобороны партнеров не сомневаются, что Украина войдет в состав блока, однако есть вопросы когда. Союзников интересует победа Украины, и после этого им будет легче принять решение, считает Резников.

Глава Минобороны Украины поделился, что россиян бесят встречи Украины с союзниками в Альянсе.

Они были убеждены в одном, что сработает 2008 год – Бухарестский саммит. Мы могли стать вместе с Грузией странами НАТО, было реально к этому движение, в том числе Белый дом был готов, чтобы Украина стала государством-членом.

– сказал Алексей Резников.

По его словам, тогда не оказывать членство уговорил Берлин, не желавший провоцировать Россию. Но сейчас после полномасштабного вторжения Альянс объединился. От стран, которые были скептически настроены, сейчас звучат антикремлевские речи.

Многоуровневая система ПВО

Министр обороны Украины заявил, что Украина уже построила многоуровневую систему ПВО и сейчас ее развивает. На самом высоком уровне расположены основные наиболее развитые в мире системы ПВО – Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T. Далее, на среднем уровне – системы Crotale, Gepard и все же пока еще советские системы. На низших уровнях используются ПЗРК

Сам факт принятия решения о создании самолетной коалиции, сначала тренинги, но мы понимаем, что у нас будут самолеты как часть противовоздушной обороны. Любая воздушная система – это платформа, но она восполняет определенные недостатки противовоздушной обороны,

– объяснил Резников.

Прозвучали очередные обязательства партнеров о продолжении обеспечения Украины ракетами к системам и новым системам. Министр обороны заявил, что в этом месяце или в следующем Украина может получить первые "Hawk" и ракеты к ним.

В частности, Резников обратил внимание, что в Украине начала зарождаться и морская коалиция, поскольку по два корабля передали Великобритания и Нидерланды, а Турция строит корвет для Украины.

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Контрнаступление Украины: реакция партнеров

Министр обороны Украины заявил, что большинство партнеров осознают, что происходит. Союзники болеют за Украину. Алексей Резников отметил, что контратака не обязательно должна быть быстрой, поскольку погода и местность также являются решающими факторами.

Там, где сегодня происходят определенные наши действия, очень заминирована территория россиянами. Наше отличие от россиян – мы не используем наших защитников и защитниц, как пушечное мясо,

– подчеркнул министр.

Глава Минобороны рассказал, что по оценкам украинской стороны в Бахмуте за 8 месяцев россияне потеряли минимум 60 000 своих воинов убитых и раненых вместе. Потому партнеры понимают, что делает Украина и желают победы.

Резников заявил, что помощи союзников постоянно не хватает, поскольку это война ресурсов. Россияне позволяют использовать запасы амуниции еще с советских времен.

По крайней мере, в прошлом году они позволяли себе использовать 60 000 снарядов разных калибров от минометов до артиллерии в сутки. Сейчас, по нашим оценкам, они все равно в сутки, просто вдумайтесь, используют 30 000 снарядов,

– поделился министр обороны.

Украинская сторона использует в 2 – 3 меньше снарядов, в зависимости от территории. Поэтому решение об обеспечении миллиона снарядов все равно не будет достаточным для Украины.

"Мы благодарим за все, что они нам дают, это позволяет нам быть устойчивыми, но, конечно, всегда хотелось бы больше. Поэтому мы продолжаем убеждать другие страны, которые еще не стали смелее, чтобы давать нам, хотя запасы у них есть", – сказал глава минобороны Украины.

К слову, важным для Украины будет саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе. Он запланирован на 11 – 12 июля. Владимир Зеленский уже предупредил, что не собирается ехать в случае, если наше государство не получит четких сигналов вступления в Альянс.