В разговоре с журналистами 24 Канала, глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко прокомментировала возможное отсутствие главы государства на саммите. По ее словам, Владимир Зеленский ожидает результатов.

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Почему Зеленский может не поехать на саммит НАТО

Начнем с заявления самого президента. Он подчеркнул, что не собирается ехать в Вильнюс, если не будет сигналов о вступлении нашего государства в Североатлантический союз. В таком случае, по его словам, просто отсутствует смысл участия в саммите.

Я думаю, что сигнал достаточно откровенный, что президент не поедет в Вильнюс ради протокольной части. Как бы мы ни уважали наших западных партнеров, но конечно ты исходишь из того, что должен быть результат, а именно в случае с Украиной,

– отметила Галибаренко.

По словам главы миссии Украины при НАТО, "война создала черно-белую картинку". Наше государство отвергает все излишнее и концентрируется исключительно на сущности.

Поэтому я думаю, что наши партнеры правильно считывают этот сигнал о том, что в Вильнюсе, кроме встречи на самом высоком уровне, должен быть так же результат,

– добавила она.

Союзники давят на Байдена

Западные СМИ пишут, что партнеры начали давить на президента США Джо Байдена. Они ожидают от него более решительных действий по вступлению Украины в НАТО. Это даже стало причиной дискуссий внутри Североатлантического союза.

Заметим, что Байден в очень непростой ситуации. С одной стороны, он стремится изо всех сил избежать расколов внутри НАТО. С другой стороны, опасается, что вступление Украины в НАТО станет причиной третьей мировой войны.

Добавим, что наиболее активно на Байдена давят страны, граничащие с Россией. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Их представители призывают накануне саммита предоставить нашему государству значительные политические обязательства по поводу будущего членства.

Подталкивают даже к тому, чтобы Украина получила график и конкретные цели, чтобы стать членом НАТО. В то же время союзники приходят к согласию, что процесс вступления начнется только после завершения войны, развязанной Россией.

Вильнюсский саммит НАТО запланирован на 11 – 12 июля. Тогда, возможно, мы услышим важные для Украины заявления по поводу вступления нашего государства в Альянс.