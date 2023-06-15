Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он добавил, что различные формы сотрудничества, предлагаемые некоторыми союзниками, не устраивают сегодня наше государство.

Смотрите также Подготовим торт, а затем и вишенку – глава миссии Украины о вступлении в НАТО и гарантиях безопасности

Сколько времени займет вступление в НАТО

По его словам, в большинстве стран есть консенсус, что Украина будет у НАТО, но после войны. В то же время, среди членов Альянса до сих пор нет согласия относительно формата вступления и, когда это произойдет.

"Есть проблема, насколько длинным будет этот промежуток времени, в течение которого Украина станет членом НАТО? Будет ли это полгода после окончания войны? Затянется ли это на несколько лет? На эти вопросы внутри НАТО нет ответов", – отметил эксперт по евроатлантической интеграции.

Юрий Романюк о том, на каком этапе вступление Украины в НАТО: смотреть видео

Украине предлагают расширение сотрудничества до уровня Совета Украина – НАТО. Такой формат сотрудничества предполагает принятие более самостоятельных решений, но это не повлияет на уровень взаимодействия. Дело в том, что частью комитета будет Венгрия, которая сегодня блокирует все инициативы между Альянсом и Украиной.

Украина должна выполнить немало требований для вступления

Кроме того, вступление в НАТО предполагает выполнение ряда требований в области антикоррупционного и оборонного законодательства. Частично эти требования совпадают с требованиями вступления в ЕС, а потому украинское правительство не должно затягивать с реформированием ключевых сфер.

"Также должна быть достигнута оперативная совместимость с армией НАТО. Должна быть такая же планировка, командование, штаб, воинские звания, как в странах НАТО. Сегодня мы переводим нашу армию на натовское вооружение. Чтобы достичь совместимости должна быть западная авиация, системы определения "свой-чужой" и т.д.", – добавил Романюк.

Украина вступает в НАТО: главное