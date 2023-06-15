Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він додав, що різноманітні форми співпраці, які пропонує деякі союзники, не влаштовують сьогодні нашу державу.

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Скільки часу займе вступ в НАТО

За його словами, у більшості країн є консенсус, що Україна буде в НАТО, але після війни. Водночас серед членів Альянсу досі немає згоди щодо формату вступу та, коли це відбудеться.

"Є проблема, наскільки довгим буде цей проміжок часу, протягом якого Україна стане членом НАТО? Чи це буде пів року після закінчення війни? Чи це затягнеться на кілька років? На ці питання всередині НАТО немає відповідей", – зазначив експерт з євроатлантичної інтеграції.

Юрій Романюк про те, на якому етапі вступ України до НАТО: дивитись відео

Україні пропонують розширення співпраці до рівня Ради Україна – НАТО. Такий формат співпраці передбачає прийняття більш самостійних рішень, але це не суттєво вплине на рівень взаємодії. Річ у тім, що частиною комітету також буде Угорщина, яка сьогодні блокує усі ініціативи між Альянсом та Україною.

Україна має виконати чимало вимог для вступу

Крім цього, вступ в НАТО передбачає виконання низки вимог у сфері антикорупційного та оборонного законодавства. Частково ці вимоги збігаються з вимогами щодо вступу в ЄС, а тому український уряд не повинен затягувати з реформуванням ключових сфер.

"Також має бути досягнута оперативна сумісність з армією НАТО. Має бути таке саме планування, командування, штаб, військові звання, як в країнах НАТО. Сьогодні ми переводимо нашу армію на натівське озброєння. Щоб досягнути сумісності повинна бути західна авіація, системи визначення "свій-чужий" тощо", – додав Романюк.

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