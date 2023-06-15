Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он подчеркнул, что ранее в комментариях официальных лиц звучали системы Patriot и NASAMS.

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"Совершенно очевидно то, что наши партнеры хотят расширить нашу защиту от воздушных угроз со стороны России, чтобы и наши инфраструктурные объекты были защищены, наши города, и чтобы обеспечивалось прикрытие системами ПВО Вооруженных Сил Украины, которые ведут оборону и наступают", – заметил он.

"Рамштайн" в форме марафона

Алексей Буряченко отметил, что 13-й "Рамштайн" отличается от других. В преддверии встречи официальные лица заявляли, что будут помогать Украине.

Кроме того, этот формат будет работать в форме марафона. Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин пояснил, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить чаще. Принимают решение закрывать потребности ВСУ и предоставлять то, что больше всего тратится.

Думаю, что россияне очень скоро удивятся и ощутят всю силу ВСУ, контрнаступления и нашего креатива. Наша задача – освободить оккупированные территории и людей там. Мы на своей земле, поэтому мы очень мотивированы,

– подчеркнул политолог.

Встреча в формате "Рамштайн" 15 июня: главное