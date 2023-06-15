Журналистка 24 Канала София Назаренко сделала эксклюзивные кадры. На них можно увидеть момент прибытия Алексея Резникова на встречу.

Читайте также Украина уже играет роль восточного фланга НАТО, – Резников очертил цели саммита Альянса

Резников прибыл на "Рамштайн"

Главу оборонного ведомства в Брюсселе встретила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. По этой ссылке читайте эксклюзивное интервью с ней.

Также Алексея Резникова встреча генерал армии Соединенных Штатов Кристофер Дж. Каволи. Напомним, что несколько недель назад он разговаривал с Валерием Залужным об усилении ПВО Украины, а также передаче нашему государству истребителей.

Министр обороны Алексей Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн": смотрите видео

Алексей Резников готов ко встрече в формате "Рамштайн": смотрите видео

Резников прибыл на встречу "Рамштайн" 15 июня / Фото Софии Назаренко

Резников прибыл на встречу "Рамштайн" 15 июня / Фото Софии Назаренко

Отметим, что на встречу в формате Рамштайн прибыл также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уже успел пообщаться с журналистами и дать ответы на несколько беспокоящих их вопросов. В частности, о ядерной безопасности.

Столтенберг отметил, что ожидает многих обязательств для Украины. Он добавил, что в последние дни США и европейские члены Альянса дали немало обещаний нашему государству. В частности, была выделена военная помощь. Генсек НАТО подчеркнул, что европейские члены анонсируют еще больше поддержки.

Так что это процесс, постоянно продолжающийся. Члены Североатлантического союза анонсируют дополнительную поддержку Украине. Украина нуждается в разных видах поддержки. Но наверное наибольшая концентрация нашего внимания – была и будет продолжаться – (прикована – 24 Канал) на важности поддержки,

– подчеркнул он.

По словам генсека, важно будет убедиться, что все системы, предоставленные Украине, работают. Речь идет о достаточном количестве запчастей, боеприпасов, материально-техническом обеспечении. Все для того, чтобы мы могли дальше проводить контрнаступление.

Это уже тринадцатая встреча в формате "Рамштайна". Во время нее должны обсудить "авиационную коалицию". В повестке дня будет как обучение украинских пилотов, так и предоставление нашему государству западных истребителей.