Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про ефективність роботи нашої ППО. За його словами, станом на 17 червня Повітряним силам вдалося збити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомляє 24 Канал.
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Скільки балістичних ракет збила наша ППО
Власне, Ігнат розповів, що першу ракету "Кинджал" збили ще 4 травня. Після цього наші захисники знешкодили ще 12 ворожих таких ракет.
Крім того, за словами Ігната, під час ракетних атак Росії Повітряні сили ліквідували ще близько 20 балістичних ракет.
Що відомо про ракетну атаку на Київ 16 червня
- Близько 11:00 окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр". Тривогу оголосили спочатку на Півдні, а згодом вона поширилася й на інші регіони.
- У КМВА повідомили, що у Київській області працювала ППО, а у Подільському районі столиці чули потужний вибух. Згодом стало відомо, що ворог спрямував на територію України й балістичні ракети типу "Кинджал".
- Внаслідок атаки на Київщину постраждали двоє дітей, чоловік та літня жінка. Їх відкинуло ударною хвилею. Пошкоджень також зазнали 15 житлових будинків, 3 – було знищено повністю. У Києві про постраждалих та руйнування інформації не надходило.
- Дмитро Кулеба прокоментував ворожу атаку та заявив, що "ракетний удар Росії під час перебування африканських лідерів у столиці України – це меседж Африці: Росія хоче війни, але не миру".