Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про ефективність роботи нашої ППО. За його словами, станом на 17 червня Повітряним силам вдалося збити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомляє 24 Канал.

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Скільки балістичних ракет збила наша ППО

Власне, Ігнат розповів, що першу ракету "Кинджал" збили ще 4 травня. Після цього наші захисники знешкодили ще 12 ворожих таких ракет.

Крім того, за словами Ігната, під час ракетних атак Росії Повітряні сили ліквідували ще близько 20 балістичних ракет.

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