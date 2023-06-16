Про це розповів голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він уточнив, що жінку відкинуло ударною хвилею.
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Потерпіло двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога на Київщині,
– зазначив Нєбитов.
На Київщині внаслідок атаки постраждала жінка / Фото з телеграму Нєбитова
Пошкоджено приватні будинки в області / Фото з телеграму Нєбитова
Пошкоджено приватні будівлі
У ДСНС уточнили, що повністю зруйновано 3 житлові будинки, 15 – пошкоджено, 2 господарчі споруди.
Рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку на площі 50 квадратних метра.
Всі екстрені служби працюють на місці події. У ДСНС додали, що дані про наслідки ворожої атаки ще уточнюють.
Внаслідок падіння уламків є пошкодження та потерпілі / Фото ДСНС
Рятувальники надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки атаки: відео