Об этом рассказал глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Он уточнил, что женщину отбросило ударной волной.
Смотрите также Украинская ПВО сбила 6 "Кинжалов": что известно о распиаренной российской ракете
Пострадали двое детей и бабушка, отброшенная ударной волной. Повреждены более 30 домов. Таковы последствия ракетного удара врага на Киевщине,
– отметил Небитов.
На Киевщине в результате атаки пострадала женщина / Фото с телеграммы Небитова
Повреждены частные дома в области / Фото с телеграммы Небитова
Повреждены частные здания
В ГСЧС уточнили, что полностью разрушены 3 жилых дома, 15 – повреждены, 2 хозяйственные сооружения.
Спасатели ликвидировали пожар частного дома на площади в 50 квадратных метра.
Все экстренные службы работают на месте происшествия. В ГСЧС добавили, что данные о последствиях вражеской атаки еще уточняют.
В результате падения обломков повреждения и пострадавшие / Фото ГСЧС
Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атаки: видео