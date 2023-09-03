Он подчеркнул, что это произошло благодаря тому, что правительство упростило некоторые процедуры производства беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что это важно ведь таким образом, власти покрывают неотложные потребности фронта.

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Осенью может произойти бум производства украинских беспилотников

Резников отметил, что на протяжении нескольких месяцев Минобороны переписывало постановления, убеждало членов правительства и упрощало процессы для того, чтобы у нашего государства была возможность быстро производить отечественное оружие и поставлять его на фронт.

Министр отметил, что это дало определенный бустер в производственные процессы, в частности, которые испытали и производители украинских беспилотников и начинали свою деятельность "в гаражах".

Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползучих и так далее. А дальше это будет развиваться в новых объемах уже,

– сказал он.

Глава министерства отметил, что эти изменения начали внедрять еще осенью 2022 года. Но этот процесс был небыстрым и занял "почти один год".

В заключение Резников отметил, что изменения и упрощение процессов в изготовлении оружия повлекли за собой и другие новации и изменения в других подразделениях нашей армии. Он подчеркнул, что таким образом обновляется культура не только министерства, но и производства в целом.

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