Он подчеркнул, что это произошло благодаря тому, что правительство упростило некоторые процедуры производства беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что это важно ведь таким образом, власти покрывают неотложные потребности фронта.
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Осенью может произойти бум производства украинских беспилотников
Резников отметил, что на протяжении нескольких месяцев Минобороны переписывало постановления, убеждало членов правительства и упрощало процессы для того, чтобы у нашего государства была возможность быстро производить отечественное оружие и поставлять его на фронт.
Министр отметил, что это дало определенный бустер в производственные процессы, в частности, которые испытали и производители украинских беспилотников и начинали свою деятельность "в гаражах".
Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползучих и так далее. А дальше это будет развиваться в новых объемах уже,
– сказал он.
Глава министерства отметил, что эти изменения начали внедрять еще осенью 2022 года. Но этот процесс был небыстрым и занял "почти один год".
В заключение Резников отметил, что изменения и упрощение процессов в изготовлении оружия повлекли за собой и другие новации и изменения в других подразделениях нашей армии. Он подчеркнул, что таким образом обновляется культура не только министерства, но и производства в целом.
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- Алексей Резников предположил, когда наше государство сможет применить западные самолеты F-16, разрешение на обучение которыми нам предоставили союзники. Он отметил, что эти воздушные суда могут использоваться в бою уже весной 2024 года.
- Министр также высказался по поводу его вероятной отставки с должности в Минобороны. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решаться исключительно украинским президентом Владимиром Зеленским.
- Следует отметить, что ранее народный депутат Ярослав Железняк предполагал, кто именно может возглавить министерство после отставки Резникова. Нардеп подчеркнул, что это может быть глава Фонда госимущества Рустем Умеров.