Так он узнал о своем увольнении, когда шел открывать улицу Зеленского в одном из городов Соединенного Королевства. Пристайко не может объяснить, из-за чего принял такое решение президент.

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Пристайко неожиданно узнал о своем увольнении

Источник из окружения украинского дипломата отметил, что решение Зеленского Пристайко узнал, когда находился в рабочей поездке.

Он узнал об этом утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского,

– сказал источник.

Эта улица появилась в городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс. Там местной Пятой авеню дали название – авеню Зеленского, таким образом сделав улицы два официальных названия.

В команде Пристайко также не знают, связано ли увольнение дипломата с критикой слов президента Зеленского о министре обороны Великобритании Уоллесе. Однако там такое совпадение называют "странным".

На увольнение посла уже отреагировал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что грустно с ним прощаться, но сказал, что надеется увидеть его уже в другой должности.

"Грустно прощаться с Вадимом Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом в Соединенном Королевстве. Надеюсь, он вскоре появится в другой ипостаси!" – написал Джонсон.

Джонсон попрощался с Пристайком / Фото с твиттера Бориса Джонсона

Что известно об уходе Пристайка