Так он узнал о своем увольнении, когда шел открывать улицу Зеленского в одном из городов Соединенного Королевства. Пристайко не может объяснить, из-за чего принял такое решение президент.
Смотрите также Помощь не уменьшается: Великобритания передала в 15 раз больше снарядов, чем планировала
Пристайко неожиданно узнал о своем увольнении
Источник из окружения украинского дипломата отметил, что решение Зеленского Пристайко узнал, когда находился в рабочей поездке.
Он узнал об этом утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского,
– сказал источник.
Эта улица появилась в городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс. Там местной Пятой авеню дали название – авеню Зеленского, таким образом сделав улицы два официальных названия.
В команде Пристайко также не знают, связано ли увольнение дипломата с критикой слов президента Зеленского о министре обороны Великобритании Уоллесе. Однако там такое совпадение называют "странным".
На увольнение посла уже отреагировал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что грустно с ним прощаться, но сказал, что надеется увидеть его уже в другой должности.
"Грустно прощаться с Вадимом Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом в Соединенном Королевстве. Надеюсь, он вскоре появится в другой ипостаси!" – написал Джонсон.
Джонсон попрощался с Пристайком / Фото с твиттера Бориса Джонсона
Что известно об уходе Пристайка
- Владимир Зеленский 21 июля подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Также его уволили с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации.
- В сети предположили, что причиной его увольнения мог стать негативный комментарий в сторону президента Украины. Так, Пристайко отреагировал на перепалку Зеленского и Бена Уоллеса, отметив, что "сарказм между дружественными странами не нужен".
- Пристайко стал послом Украины в Великобритании в 2020 году и с тех пор занимал этот пост. Он имеет значительный опыт работы в МИДе и Офисе Президента нашего государства.