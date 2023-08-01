Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал народных депутатов не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, пишет 24 Канал. В частности, свое заявление Николенко адресовал Алексею Гончаренко.
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В МИД ответили Гончаренко
Призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции,
– сказал он.
Спикер МИД напомнил, что решение о назначении послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел.
"Рассмотрение соответствующих кандидатур сейчас продолжается", – сообщил он.
Какой контекст заявления Николенка
Нардеп Алексей Гончаренко 1 августа сообщил, что Резникова якобы могут назначить послом в Британии. В июле Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.
Также его уволили с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации.
Отставке Пристайко предшествовала его критика цитаты Зеленского о главе Минобороны Британии Бене Уоллесе. В то же время команде посла неизвестно, связана ли отставка с критикой.
Резникова уже "отправляли" в отставку
- В начале 2023 года на фоне коррупционного скандала в Минобороны сообщалось, что Резникова переведут на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.
- Новым министром обороны якобы должен был стать руководитель руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Однако Резников и Буданов остались на своих должностях.
- Алексей Резников заявил, что не получал предложения возглавить Министерство по стратегическим отраслям промышленности. Он также заявил, что Зеленский решил оставить его на должности главы Минобороны.