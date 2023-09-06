Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что закон Украины о воинской обязанности и военной службе не предусматривает возможность отказаться от мобилизации. Однако мужчина может не быть мобилизованным в случае, если он имеет отсрочку от мобилизации или освобождение от военной службы.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Что известно об отказе от службы во время общей мобилизации

Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться (от мобилизации – 24 Канал), но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации,

– объяснил адвокат.

По его словам, если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то может получить штраф. Адвокат объяснил, что уважительной причиной может быть, например, заболевание.

Если же мужчина призывного возраста систематически уклоняется от мобилизации, тогда для него предусмотрена уголовная ответственность на 3 – 5 лет. Однако эксперт предупреждает – правоохранителям нужно доказать факт уклонения.

Должны быть доказательства того, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят сражаться, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка,

– объяснил Ростислав Кравец.

Он уточнил, что достаточным основанием возбудить уголовное дело для правоохранителей могут быть по меньшей мере три зафиксированных факта уклонения от мобилизации. То есть речь идет о ситуации, когда человеку под личную подпись несколько раз вручили повестку, а она не явилась в ТЦК и СП.

"В общем три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не появился", – заверил адвокат.

В Украине могут отменить отсрочку для определенной категории студентов

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Речь идет о мужчинах определенного возраста, получающих второе высшее образование. Проект закона зарегистрировал член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

Я предложил, чтобы люди, обучающиеся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе, третье, четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, согласно данным министерства образования и науки:

2019 – 2021 годах студентов в возрасте от 25 лет и старше – было около 40 тысяч человек;

в 2022 году – стало более 106 тысяч;

в 2023 году цифры также приближаются к 100 тысячам.

"Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва", – заверил Вениславский.

За такие изменения выступил и министр образования и науки Оксен Лесной. Он убежден, что учиться никогда не поздно, но поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов.

Но сейчас мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации,

– сказал министр.

По его словам, в 2022 году на 55 тысяч мужчин больше, чем в 2021 году, поступили в учреждения высшего образования.