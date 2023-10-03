Наразі говорити про терміни – некоректно, оскільки в кожного вони різні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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За словами Ігната, авіатренажер – це вже серйозний крок перед тим, щоб сісти у справжній літак.
Є так звані навчальні бойові літаки, де пілот сідає з інструктором, бере управління на себе, а інструктор вже стежить за діями того, хто навчається,
– пояснив речник Повітряних сил.
Він розповів, що після авіатренажера буде польот з інструктором, а потім – самостійні вильоти.
"Після цього вже йде бойове застосування – навички управління озброєнням цього літака, що вже буде вінцем навчання. Говорити про терміни некоректно, бо в кожного вони різні", – наголосив Ігнат.
Що відомо про F-16 для України: останні новини
- Нещодавно у Повітряних силах розповіли, що зараз навчання українських фахівців "набрало обертів". Україна отримає від союзників 61 винищувач відповідного типу.
- До речі, журналісти з США повідомляли, що Україна очікує застосувати літаки F-16 у бою вже у лютому 2024 року. Оскільки орієнтовно 5 місяців треба Америці, щоб підготувати українських пілотів, які володіють англійською.
- Юрій Ігнат прокоментував це. Він заявив, що ми бачили різні прогнози, коли зможуть літаки F-16 бути в нашому небі – мовилось про кінець, початок року, весну та навіть говорили про літо 2024 року.