Мовиться про 10 наших пілотів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що видання The Wall Street Journal узагальнило всі заяви, які робили європейські, американські, українські політики. За словами Ігната, ми бачили різні прогнози, коли зможуть літаки F-16 бути в нашому небі – мовилось про кінець, початок року, весну та навіть говорили про літо 2024 року, пише 24 Канал.

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Повітряні сили ЗСУ сказали, чи літатимуть в Україні на F-16 вже у лютому

Юрій Ігнат сказав, що The Wall Street Journal має свої джерела, журналісти, мабуть, спілкувались з багатьма людьми.

Тому сказати точно, коли це відбудеться, неможливо на сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного (2024 – 24 Канал) року – це те, що було б доволі таки непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше,

– запевнив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що є процес підготовки не тільки мовний, а й сам процес підготовки застосування цього літака. Зокрема, льотчикам треба навчитись саме воювати на F-16, адже для цього нам ці літаки й потрібні.

Які прогнози щодо F-16 зробила західна преса

Журналісти видання The Wall Street Journal написали, що за даними київського військового керівництва, українські пілоти можуть взяти участь у бойових діях на винищувачах F-16 вже цієї зими. Це є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, та може надати українським військам значні нові можливості для ведення бойових дій у 2024 році.

Посилаючись на українських та американських чиновників, видання зазначило, що декілька українських пілотів можуть бути готові до польотів вже у лютому 2024 року. Зокрема, журналісти врахували той факт, що американська підготовка розпочнеться цього або наступного місяця. Натомість американські офіційні особи були більш консервативними та говорили, що українці не будуть готові до бойових польотів на F-16 щонайменше до середини 2024 року, а можливо, і набагато пізніше.

Однак відставний командувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес переконаний, що чиновники надмірно переймаються рівнем володіння англійською мовою українців. Ходжес послався на розмову з високопоставленим офіцером військово-повітряних сил, який у приватній розмові повідомив йому, що льотна підготовка може бути завершена всього за три місяці, що на два місяці швидше, ніж вважають навіть самі українці.

Їм потрібно вміти керувати літаком, їм не потрібно вміти читати Шекспіра,

– заявив Бен Ходжес.

Водночас журналісти написали, що представники Пентагону заявили: навчання – це лише одна з багатьох перешкод, які заважають F-16 вступити у війну. Адже:

українські пілоти наразі літають на літаках, які є в Україні та атакують російські наземні цілі та захищають повітряний простір України;

невідомо, скільки досвідчених пілотів Україна готова забрати з поля бою для навчання в Європі та США.

Ба більше, за словами американських офіційних осіб, пошук і підготовка екіпажів технічного обслуговування, які також повинні володіти англійською мовою, може виявитися ще складнішим завданням, ніж підготовка пілотів.

Представник Міноборони США сказав, що:

десятки українських пілотів розпочнуть підготовку з англійської мови в Центрі англійської мови Інституту військової мови на базі військово-повітряних сил США "Лакленд" у Сан-Антоніо протягом декількох тижнів;

пілоти, які вже володіють англійською мовою, проходитимуть льотну підготовку на авіабазі Національної гвардії Морріс в Тусоні, що в штаті Арізона, де дислокується 162-е авіакрило.

Зверніть увагу! Колишній міністр оборони Олексій Резніков, бувши на посаді, заявив, що Україна може застосувати літаки F-16 вже навесні 2024 року.