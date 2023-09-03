Міністр оборони наголосив: він думає, що Україна зможе застосувати винищувачі вже навесні 2024 року. Окрім того, Резніков навів алегорію з трилогії "Володар перснів".

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Тоді свого часу було питання, а чому ж гобіти не могли сісти на орлів й так легко доставити кільце на вогняну гору. Резніков зауважив, що насправді не могли. Усе тому, що для успіху необхідна була:

політична воля щодо надання орлів;

отримання погодження від "урядів орлиних держав";

забезпечення орлиної інфраструктури.

Окрім того, держави, які мають орлів, весь час казали: "а навіщо вам орли, якщо ви і так непогано відбивається від Саурона".

Чи пов'язані "орли" з наближенням якихось політичних процесів

Резніков зауважив, що Україна жодного разу не чула від якихось держав аргументів: "у нас – вибори". Найбільше країни-союзниці не хотіли створити у Кремля враження, що Захід начебто підіймає рівень ескалації. Щоб країна-терористка не образилася за "перехід якихось червоних ліній". Бо тоді у відповідь вона начебто може зробити щось погане.

"Коли ми обговорювали, кажу: "Дивіться, який ще вам треба рівень ескалації продемонструвати, якщо вони вбивають мирне населення по всій Україні? Вони ж не військові цілі вражають, вони вбивають дітей в Маріуполі, в театрі, вони ґвалтували і вбивали людей в Бучі, Ірпені, – ви все це побачили", – заявив Резніков.

Окрім того, аргументом був острах країн НАТО щодо їхнього втягнення у війну. Резніков наголосив, що не один лист зобов'язань написав, що їхню летальну зброю Україна не використовуватиме на території Росії. Лише – для звільнення тимчасово окупованих територій України. Спершу це також турбувало партнерів. Водночас коли "Нептуном" у квітні 2022 року затопили крейсер "Москва", Україна отримала "Гарпуни". Вони допомогли деокупувати острів Зміїний.

На якому етапі підготовка воїнів

Валерій Залужний повідомив, що частина українських пілотів вже завершила підготовчі підходи. Це означає, що невдовзі воїни зможуть перейти до власне льотної підготовки на F-16.

"У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", – заявив Залужний.

Він подякував уряду Данії та усьому данському народу.